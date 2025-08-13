Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

Basuki Eka Purnama
13/8/2025 07:29
Vietnam Didiskualifikasi, Indonesia Lolos ke 16 Besar Kejuaraan Dunia Bola Voli U-21 Putri
Indonesia melaju ke 16 besar Kejuaraan Dunia Bola Voli U-21 Putri 2025 setelah menduduki peringkat ketiga Pul A.(Instagram @indonesian_volleyball)

TIMNAS bola voli putri U-21 Indonesia memastikan langkah lolos ke babak 16 besar Kejuaraan Dunia Bola Voli U-21 Putri 2025.

Kepastian ini diperoleh setelah FIVB mendiskualifikasi timnas Vietnam dari turnamen yang pertama kali digelar di Surabaya tersebut.

Vietnam, yang terbukti menggunakan dua pemain dengan kelamin jenis pria, yakni Dang Thi Hong dan Phuong Quynh, dijatuhi hukuman yakni diskualifikasi dari turnamen.

"Sesuai dengan Pasal 13.5.2 dari Peraturan Acara dan 14.4 dari Peraturan Disiplin, Sub-Komite Panel Disiplin FIVB telah memutuskan bahwa pertandingan timnas Vietnam yang diikuti oleh pemain tersebut dibatalkan dan pemain tersebut didiskualifikasi dari kejuaraan dengan segera," ungkap FIVB dalam sebuah pernyataan resmi, Selasa (12/8).

Akibatnya, Vietnam yang sebenarnya menempati peringkat kedua pul A harus merelakan posisinya diisi oleh Serbia yang sebelumnya berada di peringkat ketiga.

Sementara itu, Indonesia yang sebenarnya berada di peringkat kelima dengan mengamankan total lima poin, dipastikan akan menempati peringkat ketiga di atas posisi Puerto Rico yang naik satu tingkat ke posisi keempat.

Di Pul A, setelah Vietnam dinyatakan didiskualifikasi, terdapat empat tim yang dipastikan lolos yakni Argentina, Serbia, Puerto Rico, dan
Indonesia.

Pada laga terakhir, Indonesia dihajar Argentina tiga set langsung 0-3 (23-25, 18-25, dan 22-25) pada pertandingan kelima Pul A Kejuaraan Bola Voli Dunia U-21 Putri 2025 di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (12/8) malam.

Selepas memastikan diri lolos, Indonesia dijadwalkan akan bersua timnas Polandia yang berstatus sebagai runner-up Pul C. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
