Vietnam Didiskualifikasi, Indonesia Lolos ke 16 Besar Kejuaraan Dunia Bola Voli U-21 Putri

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
TIMNAS bola voli putri U-21 Indonesia memastikan langkah lolos ke babak 16 besar Kejuaraan Dunia Bola Voli U-21 Putri 2025.
Kepastian ini diperoleh setelah FIVB mendiskualifikasi timnas Vietnam dari turnamen yang pertama kali digelar di Surabaya tersebut.
Vietnam, yang terbukti menggunakan dua pemain dengan kelamin jenis pria, yakni Dang Thi Hong dan Phuong Quynh, dijatuhi hukuman yakni diskualifikasi dari turnamen.
"Sesuai dengan Pasal 13.5.2 dari Peraturan Acara dan 14.4 dari Peraturan Disiplin, Sub-Komite Panel Disiplin FIVB telah memutuskan bahwa pertandingan timnas Vietnam yang diikuti oleh pemain tersebut dibatalkan dan pemain tersebut didiskualifikasi dari kejuaraan dengan segera," ungkap FIVB dalam sebuah pernyataan resmi, Selasa (12/8).
Akibatnya, Vietnam yang sebenarnya menempati peringkat kedua pul A harus merelakan posisinya diisi oleh Serbia yang sebelumnya berada di peringkat ketiga.
Sementara itu, Indonesia yang sebenarnya berada di peringkat kelima dengan mengamankan total lima poin, dipastikan akan menempati peringkat ketiga di atas posisi Puerto Rico yang naik satu tingkat ke posisi keempat.
Di Pul A, setelah Vietnam dinyatakan didiskualifikasi, terdapat empat tim yang dipastikan lolos yakni Argentina, Serbia, Puerto Rico, dan
Indonesia.
Pada laga terakhir, Indonesia dihajar Argentina tiga set langsung 0-3 (23-25, 18-25, dan 22-25) pada pertandingan kelima Pul A Kejuaraan Bola Voli Dunia U-21 Putri 2025 di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (12/8) malam.
Selepas memastikan diri lolos, Indonesia dijadwalkan akan bersua timnas Polandia yang berstatus sebagai runner-up Pul C. (Ant/Z-1)
Pertemuan dua pemain timnas Indonesia di Liga Belanda, Justin Hubner dan Dean James, berakhir tanpa pemenang. Laga Fortuna Sittard vs Go Ahead Eagles berakhir imbang 2-2.
Bek timnas Indonesia, Kevin Diks, tampil penuh saat Borussia Monchengladbach bermain imbang melawan klub Liga Inggris Brentford.
Penampilan impresif Elkan Baggott selama masa peminjaman, terutama di Blackpool, membuat manajemen Ipswich Town memperpanjang kontraknya hingga Juni 2026.
Pokemon akan hadir di pertandingan kualifikasi Piala Asia U-23 2026 ketika timnas U-23 Indonesia bertanding melawan timnas Makau di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, 6 September mendatang.
Go Ahead Eagles harus mengubur impian mereka meraih trofi Johan Cruyff Shield 2025 setelah takluk dari PSV Eindhoven.
Lomba Bola Voli Raksasa di Banyuwangi
KESEMPATAN besar terbuka bagi tim bola voli putri Indonesia U-21 yang akan tampil di Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21 2025. T
Megawati Hangestri dan timnas bola voli Indonesia akan berjuang di ajang SEA V League 2025 putaran pertama mulai 1 Agustus mendatang.
Indonesia mengunci gelar ketiga di ajang SEA V League sekaligus menyaingi Thailand sebagai negara tersukses di turnamen voli antarnegara se-Asia Tenggara itu.
Kejuaraan di kelompok U-18 putra ini diikuti 21 klub yang bertanding sejak 5 Juli 2025 setiap akhir pekan di GOR Pasar Minggu Jakarta Selatan.
