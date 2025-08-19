Indonesia vs Mali, Kalah, Timnas U-17 Gagal Juara Piala Kemerdekaan

Laga Piala Kemerdekaan antara timnas Indonesia kontra timnas Mali(X @TimnasIndonesia)

TIMNAS U-17 Mali membuktikan kualitas mereka setelah tampil sebagai juara Piala Kemerdekaan yang digelar di Stadion Utama, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 12 hingga 18 Agustus 2015.

Kepastian juara tersebut diraih setelah Mali meraih poin sempurna sembilan angka dari tiga laga yang dijalani anak anak asuh Adama

Diefla Dialo tersebut.

Pada laga terakhir yang disaksikan 21 ribuan penonton, Senin (18/8) malam, Mali sukses mengalahkan Timnas U-17 Indonesia dengan skor

tipis 2-1.

Gol Mali masing-masing dicetak Zoumana Ballo pada menit ke 21 dan Seidou Dembele menit ke-33, sementara gol balasan Timnas Indonesia U-17 dicetak melalui sundulan Fadly Hengga pada menit ke- 37.

Timnas Indonesia harus puas di peringkat kedua dengan nilai empat dari sekali menang, sekali imbang dan sekali kalah.

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, mengaku anak anak asuhnya sudah berusaha bermain baik dan mengimbangi permainan lawan yang memang unggul fisik dan postur tubuh.

Bagi Nova, banyak pelajaran yang diperoleh anak anak asuhnya dari turnamen tersebut, yang akan dijadikan bahan evaluasi untuk menghadapi Piala Dunia U-17 di Qatar pada November 2025.

Piala Kemerdekaan 2025, yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, digelar sejak 12 hingga 18 Agustus diikuti empat tim yakni Timnas Indonesia U-17, Mali U-17, Tajikistan U-17 dan Uzbekistan U-16. (Ant/Z-1)