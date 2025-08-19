Indonesia vs Mali, Kalah, Timnas U-17 Gagal Juara Piala Kemerdekaan

Headline
TIMNAS U-17 Mali membuktikan kualitas mereka setelah tampil sebagai juara Piala Kemerdekaan yang digelar di Stadion Utama, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 12 hingga 18 Agustus 2015.
Kepastian juara tersebut diraih setelah Mali meraih poin sempurna sembilan angka dari tiga laga yang dijalani anak anak asuh Adama
Diefla Dialo tersebut.
Pada laga terakhir yang disaksikan 21 ribuan penonton, Senin (18/8) malam, Mali sukses mengalahkan Timnas U-17 Indonesia dengan skor
tipis 2-1.
Gol Mali masing-masing dicetak Zoumana Ballo pada menit ke 21 dan Seidou Dembele menit ke-33, sementara gol balasan Timnas Indonesia U-17 dicetak melalui sundulan Fadly Hengga pada menit ke- 37.
Timnas Indonesia harus puas di peringkat kedua dengan nilai empat dari sekali menang, sekali imbang dan sekali kalah.
Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, mengaku anak anak asuhnya sudah berusaha bermain baik dan mengimbangi permainan lawan yang memang unggul fisik dan postur tubuh.
Bagi Nova, banyak pelajaran yang diperoleh anak anak asuhnya dari turnamen tersebut, yang akan dijadikan bahan evaluasi untuk menghadapi Piala Dunia U-17 di Qatar pada November 2025.
Piala Kemerdekaan 2025, yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, digelar sejak 12 hingga 18 Agustus diikuti empat tim yakni Timnas Indonesia U-17, Mali U-17, Tajikistan U-17 dan Uzbekistan U-16. (Ant/Z-1)
Marc Klok akan memperkuat timnas Indonesia di laga FIFA Match Day melawan Kuwait dan Lebanon pada 5 dan 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
Timnas Indonesia menang telak 6-0 atas timnas Timor Leste di pertandingan pembukaan Grup A Kejuaraan ASEAN Putri U-16 2025 di Stadion Manahan, Surakarta, Rabu (20/8).
Dari tiga pertandingan di Piala Kemerdekaan, Indonesia imbang 2-2 melawan Tajikistan, lalu menang 2-0 atas Uzbekistan, sebelum kalah 1-2 dari Mali.
Sosok yang disapa Opa Manila ini dikenal luas bukan hanya sebagai purnawirawan TNI dan politisi, tetapi juga sebagai legenda di balik kejayaan sepak bola Indonesia. Berikut profil IGK Manila
Timnas Indonesia harus mengakui ketangguhan finalis Kejuaraan Bola Voli Dunia U-21 Putri edisi sebelumnya timnas Italia, 1-3 (12-25, 19-25, 25-21, dan 13-25).
Mali, yang tersingkir dua kali di babak penyisihan grup dan dua kali di babak 16 besar sejak finis di posisi ketiga, 11 tahun lalu, akan berhadapan dengan timnas Pantai Gading di perempat final.
Namibia melaju sebagai salah satu dari empat peringkat tiga terbaik dan akan berhadapan dengan Angola di laga 16 besar Piala Afrika, Sabtu (27/1).
Themba Zwane, 34, yang sempat dianggap terlalu tua untuk timnas, mencetak dua gol saat Afrika Selatan menang telak 4-0 atas Namibia di laga Piala Afrika, Senin (22/1) dini hari WIB.
Lassine Sinayoko membuka keunggulan Mali di awal laga namun berhasil disamakan kedudukan oleh Tunisia melalui aksi Hamza Rafia di pertengahan babak pertama.
Kemenangan atas Afrika Selatan itu mengantarkan Mali memuncaki klasemen Grup E Piala Afrika dengan keunggulan selisih gol atas Namibia yang menang 1-0 atas Tunisia.
