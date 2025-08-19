Pemain Burundi Sudi Abdallah Jadi Momok di Laga Persijap vs Persib Bandung

Persijap Jepara(Instagram/@Persijap_Jepara)

PERSIJAP Jepara sukses meraih kemenangan perdana di Super League 2025/2026 setelah menaklukkan Persib Bandung dengan skor 2-1 pada pekan kedua, Senin (18/8). Laga penuh drama di Stadion Gelora Bumi Kartini itu dipastikan lewat gol telat pemain anyar mereka, Sudi Abdallah.

Kemenangan tersebut terasa istimewa bagi skuad Laskar Kalinyamat yang baru saja kembali promosi ke kasta tertinggi.

Pertandingan berlangsung ketat sejak awal, namun kebuntuan baru pecah di pertengahan babak kedua.

Penyerang Persijap, Carlos Franca, berhasil membuka keunggulan tim tuan rumah. Persib yang tertinggal terus menekan dan akhirnya mendapatkan hadiah penalti di masa tambahan waktu.

Uilliam Barros Pereira yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-90+2, membuat skor kembali imbang 1-1.

Namun, kegembiraan Persib tak bertahan lama. Satu menit berselang, Sudi Abdallah yang baru masuk lapangan langsung menjadi penentu.

Menerima umpan matang dari Dicky Kurniawan, penyerang asal Burundi itu lepas dari kawalan bek lawan dan dengan tenang menaklukkan Teja Paku Alam dalam situasi satu lawan satu.

Gol di menit-menit akhir tersebut memastikan Persijap membawa pulang tiga poin berharga. Sudi Abdallah, yang masih berusia 25 tahun, bukanlah wajah baru di sepak bola Indonesia.

Musim lalu dia memperkuat PSIS Semarang dan tampil dalam 17 pertandingan dengan torehan lima gol serta satu assist. Dengan tambahan satu gol bersama Persijap, catatan golnya di kompetisi Indonesia kini menjadi enam gol. (H-4)