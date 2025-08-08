Nyali Persijap Jepara tidak Ciut Main di Kandang PSM Makassar

Persijap Jepara bermain imbang 1 - 1 melawan Persis Solo di Stadion Manahan, beberapa waktu lalu.(MI/Widjajadi)

PELATIH Persijap Jepara Mario Lemos mengaku anak-anak asuhnya telah siap 100 persen untuk melakoni laga pertama Super League 2025/2026 melawan tuan rumah PSM Makassar di Stadion BJ Habibie Parepare pada Jumat (8/8), pukul 19.00 WIB.

Laga ini merupakan laga pertama tim berjuluk Laskar Kalinyamat setelah absen 11 tahun di kasta tertinggi. Terakhir kali mereka mencicipi persaingan elite sepak bola Indonesia pada 2014 saat terdegradasi karena menghuni posisi juru kunci klasemen Wilayah Barat Indonesia Super League (ISL).

"Kita sudah siap untuk pertandingan pertama. Sama dengan PSM, mayoritas pemain kita adalah pemain muda. Kita pikirkan cara bermain Persijap. Walau lawan punya kemampuan yang berbeda-beda, kita tetap fokus ke tim kita dulu, bagaimana cara kita main," kata Lemos, dikutip dari laman resmi I.League, Jumat.

Persijap promosi ke Super League setelah menjadi tim peringkat ketiga di Liga 2 musim lalu. Sebagai 'anak baru' dan tampil melawan tim kenyang pengalaman di kasta tertinggi serta bakal tampil di hadapan ribuan suporter fanatik tuan rumah, Lemos mengaku itu tak membuat nyali timnya ciut.

"Kita memang tidak selalu mengejar target. Namun saya pastikan kita akan berusaha maksimal di tiap pertandingan untuk mendapatkan hasil yang baik," ucap pelatih asal Portugal itu.

Sebagai tim promosi, Persijap melakukan banyak perubahan di komposisi timnya. Transfermarkt mencatat mereka mendatangkan 16 pemain baru, termasuk delapan pemain asing baru.

Delapan pemain asing itu adalah Carlos Franca, Najeeb Yakubu, Alexis Gomez, Douglas Cruz, Abdallah Sudi, Elvis Sakyi, Diogo Brito, dan Rodrigo Moura. Kedelapan legiun asing ini bergabung dengan striker andalan Persijap, Rosalvo, yang musim lalu mengemas 10 gol di Liga 2.

Lebih lanjut, Lemos menyebutkan bahwa timnya nanti akan bermain cepat dan agresif sejak peluit awal dibunyikan. Taktik ini dirancang untuk mengejutkan PSM yang dikenal punya kekuatan solid. (Ant/I-2)