Tidak Pernah Kalah Kandang, PSM Makassar Tetap Waspadai Persijap

PELATIH PSM Makassar Bernardo Tavares mengaku tak ingin mengambil keuntungan saat membuka Super League dengan menjamu tim promosi Persijap Jepara di Stadion BJ Habibie Parepare, Jumat (8/8), pukul 19.00 WIB.

PSM punya modal rekor kandang pada laga perdana yang bagus karena tak pernah menelan kekalahan sejak 2017 dengan lima kemenangan dan tujuh kali imbang. Namun, Tavares tak ingin menganggap hal itu sebagai keuntungan karena, menurut dia, timnya harus selalu waspada dengan kekuatan tim lawan.

"Kami tidak boleh menganggapnya sebagai keuntungan. Meski tim promosi, mereka punya persiapan yang bagus," kata pelatih asal Portugal berusia 45 tahun itu, dikutip dari laman resmi I.League, Jumat (8/8).

Tak hanya faktor motivasi dan persiapan yang bagus, materi skuad Persijap juga menjadi faktor lain yang menurut Tavares membuat PSM wajib waspada. "Mereka memiliki banyak pemain berkualitas, baik lokal maupun asing. Pemain lokalnya juga sudah memiliki banyak pengalaman di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia," lanjut dia.

Situasi di PSM sedikit tidak berpihak karena beberapa pemain asing dan lokal dipastikan bakal absen karena dalam pemulihan cedera. Meski demikian, Tavares yakin dengan pemain yang ada, timnya tetap dapat memainkan permainan terbaik.

"Kami melakukan persiapan selama kurang lebih satu bulan. Namun saat ini ada beberapa pemain yang mengalami cedera. Kami akan berupaya memaksimalkan para pemain. Kami tidak boleh menganggap remeh lawan," kata Tavares.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Akbar Tanjung. Pemain senior di PSM itu mengakui laga nanti akan berjalan sulit karena Persijap akan mengincar poin dari laga tandang.

"Kami sudah tahu mereka datang ke sini tidak hanya untuk mengalah dan pasti ingin meraih poin. Pasti pertandingan juga akan sulit karena lawan punya motivasi tinggi. Setiap tim pasti menginginkan kemenangan," tegas Kapten PSM tersebut.

Sang kapten pun meminta agar suporter setia PSM Makassar bisa datang memenuhi Stadion BJ Habibie Parepare menyemangati Tim Ayam Jantan dari Timur. Dengan dukungan penuh suporter, kami siap memberikan performa terbaik di lapangan," kata Akbar.

"PSM Makassar merupakan klub tertua di Indonesia, warisan masyarakat Bugis, Mandar, Toraja, dan Makassar. Kolaborasi dengan Salonpas merupakan upaya untuk tumbuh bersama dan dicintai masyarakat Sulawesi Selatan, seperti mereka mencintai PSM Makassar," tutur Manager PSM Makassar, Muhammad Nur Fajrin, dalam keterangan tertulis, Jumat.

Head of Physio PSM Makassar dan Timnas U-23, Mulyadi, menambahkan atlet profesional perlu menjalani recovery sebagai bagian dari latihannya. Salonpas dinilainya efektif mendukung heat therapy yang selalu dilakukan dan merupakan bagian dari protokol pemulihan agar para pemain mendapatkan performa yang optimal.

Melalui kolaborasi ini, lanjut Senior Product Manager Salonpas Let's Move Desy Setiarini, pihaknya ingin menginspirasi masyarakat untuk menjaga kebugaran layaknya atlet profesional yang selalu aktif bergerak, rutin berolahraga, dan menyadari pentingnya recovery. Semangat Be Unstoppable Like a Champion bukan hanya milik atlet profesional, tetapi siapa pun yang ingin selalu hidup aktif dan sehat dengan strategi pemulihan yang tepat.

Menurut Senior Product Manager Salonpas, Zulfadli, sebagai juara di lapangan, latihan yang baik saja tidak cukup. Gaya hidup di luar latihan juga akan memengaruhi performa. (Ant/I-2)