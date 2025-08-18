Persijap Beri Kejutan, Menang atas Persib 2-1

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PERSIJAP Jepara mengejutkan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2025/2026. Tim Maung Bandung yang berstatus juara bertahan dikalahkan Persijap yang merupakan tim promosi.
Duel Persijap vs Persib berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (18/8) malam.
Persijap Jepara sukses membekap Persib dengan skor 2-1. Terjadi drama di akhir laga yang akhirnya berujung kemenangan Persijap. Kemenangan tuan rumah ditentukan di menit-menit akhir melalui gol Sudi Abdallah.
Pelatih Persib Bojan Hodak tetap mempercayakan Teja Paku Alam di bawah mistar dengan empat bek Kakang Rudianto, Patricio Matricardi, Julio Ce sar, dan Frans Putros di depannya. Trio gelandang diisi Luciano Guaycochea, Marc Klok, serta Wiliam Marcilio, sementara lini depan ditempati Beckham Putra Nugraha, Berguinho da Silva, dan Uilliam Barros Pereira.
Sejak awal laga, Persib mencoba mendominasi jalannya permainan namun tuan rumah tidak tinggal diam. Tensi pertandingan meningkat ketika gelandang Persijap, Wahyudi Hamisi, mendapat kartu kuning pada menit ke-27 usai melakukan pelanggaran keras.
Jelang turun minum, Kakang Rudianto harus diganjar kartu kuning setelah melanggar Najeeb Yakubu di dekat kotak penalti pada menit ke-44. Tak lama berselang, Beckham Putra mengalami cedera dan terpaksa ditandu keluar lapangan. Babak pertama berakhir dengan skor 0-0.
Kebuntuan akhirnya terpecahkan di paruh kedua. Persijap membuka skor berkat gol Franca di menit ke-68. Tertinggal satu gol kemudian membuat Persib menggencarkan tekanan.
Drama di penghujung laga kemudian terjadi. Persib menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-90+2 melalui gol penalti Uilliam. Namun tak sampai satu menit Persijap kembali memimpin 2-1 berkat gol Abdallah dan menutup laga dengan tiga poin. (P-4)
Marc Klok dan rekan setimnya Beckham Putra akan bergabung bersama skuad Garuda.
Marc Klok akan memperkuat timnas Indonesia di laga FIFA Match Day melawan Kuwait dan Lebanon pada 5 dan 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
Persib hampir membawa pulang satu poin dari lawatannya ke markas Persijap, namun mereka kemasukan gol yang dibukukan pemain pengganti Sudi Abdallah pada menit ke-94.
Persijap Jepara sudah mendapatkan total 10 kartu kuning saat baru melakoni dua laga di Super League 2025/2026.
Persib Bandung akan menurunkan kekuatan terbaiknya saat menghadapi Persijap Jepara pada pekan kedua Super League 2025/2026.
Meskipun kegembiraan tidak dilampiaskan secara terbuka, namun kemenangan tim berjuluk Laskar Kalinyamat atas juara bertahan Maung Bandung ini menjadi pembicaraan berbagai kalangan.
Persijap Jepara sukses meraih kemenangan perdana di Super League setelah menaklukan Persib Bandung 2-1
PELATIH Persijap Jepara Mario Lemos mengaku anak-anak asuhnya telah siap 100 persen untuk melakoni laga pertama Super League 2025/2026 melawan tuan rumah PSM Makassar.
PELATIH PSM Makassar Bernardo Tavares mengaku tak ingin mengambil keuntungan saat membuka Super League dengan menjamu tim promosi Persijap Jepara, malam ini.
Sakyi Elvis, sebelumnya, memperkuat sejumlah klub di Afrika dan Asia, termasuk El Ettihad dan Al-Anwar di Liga Libia.
