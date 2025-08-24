Drama Dua Penalti Gagal di Laga PSIM vs Persib Bandung, Permainan Maung Bandung Masih Belum Optimal

Ilustrasi(Dok Persib Bandung)

JUARA Super League Persib Bandung masih belum dapat menemukan performa terbaiknya setelah ditahan imbang tuang rumah PSIM Yogyakarta 1-1 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (24/8/2025).

Pertandingan pekan ke-3 Super League 2025/2026 berlangsung tanpa gol pada babak pertama. PSIM unggul terlebih dahulu lewat penalti yang dieksekusi Ze Valente menit 64'. Hasil ini bertahan hingga mendekati akhir pertandingan.

Persib Bandung diselamatkan Patricio Matricardi menit 90+6 melalui tandukan. Gol dramatis di penghujung pertandingan menyelematkan Persib dari kekalahan di kandang PSIM dan mengamankan satu poin tambahan.

Baca juga : Indonesia Super League: PSIM Tahan Persib dalam Laga Penuh Drama, Borneo Kokoh di Puncak

Meskipun demikian, penampilan buruk Maung Bandung masih belum pulih sejak awal musim berlangsung. Setelah unggul dan mendapat poin penuh dari kemenangan 2-0 dari PS Semen Padang, dalam dua pertandingan berikutnya Persib menuai hasil mengecewakan.

Persib dikalahkan Persijap Jepara ketika bertandang dengan poin 2-0, dan Minggu (24/8) ditahan imbang PSIM 1-1.

Satu poin dari markas PSIM juga memperpanjang rekor buruk Persib yang selalu kesulitan ketika berhadapan dengan tim berstatus promosi pada musim ini.

Baca juga : Malut United Gagalkan Kemenangan Ketiga Beruntun Persija

Yang lebih mengecewakan, Persib memiliki kesempatan unggul lewat dua penalit. Sayangnya, keduanya gagal menjadi gol

Pertama tendangan Uilliam, justru melambung jauh dari mistar gawang pada menit 66', dan giliran tendangan Marc Klok yang mampu diamankan oleh kiper PSIM, Cahya Supriadi, menit 90+11'.

Hasil imbang menempatkan Persib di posisi 7 klasemen Super League.

Sebaliknya untuk PSIM, berhak menempati satu tangga lebih baik, yaitu peringkat 6 klasemen Super League. (H-2)

