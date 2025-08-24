Indonesia Super League: PSIM Tahan Persib dalam Laga Penuh Drama, Borneo Kokoh di Puncak

Ilustrasi(https://psimjogja.id/)

PSIM Yogyakarta menahan imbang Persib Bandung 1-1, saat Borneo FC mengunci kemenangan 3-1 atas Persijap Jepara dalam laga lanjutan Indonesia Super League.

Pertandingan PSIM kontra Persib digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (24/8) sore. Tim tamu, Persib langsung mengambil kendali permainan sejak awal. Namun, rapatnya pertahanan Laskar Mataram membuat peluang Maung Bandung kerap mentah.

PSIM mendapat keuntungan setelah wasit menunjuk titik putih pada menit ke-63 usai meninjau pelanggaran Julio Cesar terhadap Nermin Haljeta. Ze Valente yang maju sebagai eksekutor menunaikan tugasnya dengan tenang.

Tujuh menit kemudian giliran Persib memperoleh penalti akibat handball Reva Adi. Tetapi, kesempatan emas itu terbuang karena sepakan Uilliam Barros melambung.

Persib akhirnya menyamakan skor pada menit ke-96. Sundulan Patricio Matricardi yang menyambut umpan Ramon Tanque tak mampu dibendung kiper PSIM.

Drama berlanjut ketika Persib kembali mendapat penalti di menit ke-100 setelah wasit meninjau VAR atas pelanggaran Reva Adi terhadap Putros. Namun kali ini eksekusi Marc Klok dapat dimentahkan kiper PSIM. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

PSIM berada di peringkat keenam klasemen sementara Super League dengan koleksi lima poin, unggul satu angka dari Persib yang menempati posisi ketujuh.

Di laga lain, Borneo FC memperkokoh posisi puncak klasemen setelah mengalahkan Persijap Jepara 3-1 di Stadion Segiri, Samarinda. Joel membuka keunggulan pada menit ke-24 yang digandakan Mariano Peralta melalui titik penalti menjelang turun minum.

Persijap sempat memperkecil ketertinggalan lewat tendangan bebas Dicky Kurniawan di menit ke-73. Namun hanya tiga menit berselang, Joel kembali mencetak gol setelah menerima umpan silang Peralta.

Tambahan tiga poin membuat Borneo mengoleksi sembilan angka dari tiga laga awal, sekaligus menjaga rekor sempurna. Adapun Persijap tertahan di peringkat kesembilan dengan empat poin.