Usai Imbang Lawan PSIM, Persib Bandung akan Gaet Thom Haye

Ilustrasi(Dok Persib Bandung)

JUARA Super League Persib Bandung masih belum menemukan permainan terbaiknya. Usai ditahan imbang PSIM dan gagal eksekusi dua penalti, Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak buka suara soal rumor transfer Thom Haye ke skuad Maung Bandung

Nama Thom Haye makin santer terdengar di jagad transfer Super League 2025/2026. Sebelumnya, gelandang Timnas Indonesia tersebut dirumorkan bakal hijrah ke Persija.

Di sisi lain, SE Asia Goal, media yang membahas soal sepak bola Asia Tenggara, mengabarkan Persib Bandung berminat meminang Thom Haye.

Baca juga : Drama Dua Penalti Gagal di Laga PSIM vs Persib Bandung, Permainan Maung Bandung Masih Belum Optimal

Tak hanya Persib, klub besar asal Thailand Bangkok United juga berminat menggandeng Thom Haye. Bangkok United adalah tim yang dibela bek kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan.

PSIM berada di peringkat keenam klasemen sementara Super League dengan koleksi lima poin, unggul satu angka dari Persib yang menempati posisi ketujuh.

Di laga lain, Borneo FC memperkokoh posisi puncak klasemen setelah mengalahkan Persijap Jepara 3-1 di Stadion Segiri, Samarinda. Joel membuka keunggulan pada menit ke-24 yang digandakan Mariano Peralta melalui titik penalti menjelang turun minum.