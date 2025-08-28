Dua Pemain Anyar Persib akan Diturunkan Hadapi Borneo FC

Latihan penggawa Persib jelang lawan Borneo FC.(MI/Sugeng Sumariyadi)

DUA rekrutan anyar Persib Bandung Tom Haye dan Federico Barba berpeluang menjalani debut di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (31/8). Hari itu, juara BRI Liga 1 2024/2025 akan menjamu Borneo FC.



Pelatih Bojan Hodak mengaku sudah mengamati kondisi kedua pemainnya. Kemungkinan keduanya sudah bisa diturunkan.



"Kemungkinn keduanya bisa memulai sebgai starter atau turun di babak kedua. Tom dan Federico sangat berpotensi memulai debut lawan Borneo," ungkapnya.



Dia menambahkan, kedua pemaian baru itu dalam kondisi sangat baik. Tom dan Federico terus disiapkan untuk menatap laga melawan Borneo FC.



"Sebelumnya Federico sempat sakit, tapi sekarang sudah siap berlatih. Kondisinya fit. Sementara Tom, sebelum bergabung dia sudah menjalani latihan individual terstruktur," papar Hodak.



Dalam dua pertandingan sebelumnya, Persib Bandung belum memetik hasil maksimal. Pertandingan tandang pertam menghadapi Persijap, tim ini kalah.



Sementra saat bertemu PSIM, Persib hanya mampu mengantongi hasil imbang. Persib pun memperkuat barisan dengan merekrut dua pemain baru. Bergabungnya Tom dan Federico sudah diumumkan manajemen Persib pada Rabu (27/8).



Tom merupakan gelandang bertahan Tim Nasional Indonesia yang merupakan kelahiran Amsterdam, Belanda. Dia dikontrak selama dua tahun. Sementara itu, Federico Barba merupakan pemain asal Italia yang berposisi di bek tengah. Ia akan memperkuat Persib dengan ikatan kontrak selama satu tahun. (SG/E-4)