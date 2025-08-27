Thom Haye Resmi Perkuat Persib Bandung

Headline
PERSIB Bandung akhirnya meresmikan kedatangan gelandang Tim Nasional Indonesia, Thom Haye, sebagai rekrutan anyar untuk menatap musim 2025/2026.
Pemain kelahiran Amsterdam, 9 Februari 1995 itu dikontrak selama dua tahun dan akan segera bergabung dalam persiapan menghadapi lanjutan Super League serta ajang AFC Champions League 2.
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menyebut kehadiran Haye menjadi langkah strategis klub untuk menjaga keseimbangan di lini tengah.
Haye bakal menambah variasi opsi yang dimiliki pelatih Bojan Hodak, bersama Marc Klok, Dedi Kusnandar, Adam Alis, hingga gelandang asing asal Argentina, Luciano Guaycochea.
"Wilujeng sumping Thom Haye. Persib menyambut kedatanganmu dengan penuh semangat dan mengajakmu menapaki petualangan baru di Super League dan AFC Champions League 2. Kami percaya kualitas dan pengalamannya akan menjadi tambahan penting untuk ambisi Persib," ujar Adhitia dalam keterangannya.
Rekomendasi untuk mendatangkan Haye datang langsung dari Hodak. Sang pelatih menilai gaya permainan Haye sesuai dengan kebutuhan tim setelah memantau kiprahnya di timnas Indonesia maupun rekam jejak panjangnya di Eredivisie Belanda.
Haye dikenal sebagai gelandang bertahan yang kokoh, cerdas membaca permainan, dan mampu mengatur ritme di lini tengah. Sebelum memperkuat Garuda, ia sempat membela Timnas Belanda dari level U15 hingga U21.
Karier profesionalnya pun sarat pengalaman. Ia memulai debut di AZ Alkmaar pada 2012, lalu bermain untuk Willem II Tilburg (2016-2018), ADO Den Haag (2019-2020), NAC Breda (2020-2022), Heerenveen (2022-2024), hingga Almere City pada musim 2024/2025.
Konsistensi lebih dari satu dekade di Eredivisie membuat Haye dipandang sebagai salah satu gelandang berpengalaman dengan jam terbang internasional mumpuni.
Dengan latar belakang itu, kehadiran Haye tidak hanya menambah kekuatan teknis, melainkan juga mencerminkan ambisi Persib bersaing di level domestik dan Asia. Perekrutan ini mempertegas komitmen manajemen mendukung penuh tim serta memastikan setiap lini terisi pemain berkualitas.
Persib yakin perjalanan Haye bersama Maung Bandung akan menjadi babak baru dalam kariernya sekaligus membawa energi positif bagi tim dan Bobotoh di seluruh dunia. (I-3)
