Jadwal Liga 1 Indonesia April 2026: Cek Pertandingan Pekan Ini

Jadwal Liga 1(Liga 1)

KOMPETISI kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Liga 1, terus bergulir memasuki fase krusial di bulan April 2026. Pertandingan pada periode ini diprediksi akan berlangsung sengit mengingat tim-tim mulai berjuang mengamankan posisi di klasemen akhir musim 2025/2026.

Catatan Redaksi: Informasi jadwal di bawah ini merupakan estimasi berdasarkan kalender kompetisi berjalan. Perubahan jadwal sewaktu-waktu dapat terjadi tergantung pada keputusan PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator liga.

Jadwal Pertandingan Liga 1 Hari Ini 3 April 2026-6 April 2026

Tanggal Pertandingan Waktu (WIB) Jumat, 3 April 2026 Arema FC vs Malut United dan Dewa United vs PSIM Jogyakarta 15:30 / 19:00 Sabtu, 4 April 2026 PSM Makassar vs Persis Solo dan Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang 15:30 / 19:00 Minggu, 5 April 2026 Bhayangkara Presisi Lampung FC vs Persija Jakarta, Madura United vs Borneo FC Samarinda, Semen Padang FC vs Persib Bandung. 15:30 / 19:00 Senin, 6 April 2026 Persik Kediri vs Persijap, Bali United vs PSBS Biak. 19:00

Peta Persaingan Liga 1 2025/2026

Memasuki bulan April, fokus utama klub-klub Liga 1 biasanya terbagi menjadi dua: perburuan tiket Championship Series bagi tim papan atas dan perjuangan lolos dari zona degradasi bagi tim papan bawah. Konsistensi di setiap laga kandang menjadi kunci utama bagi setiap kontestan.

Cara Menonton Pertandingan

Seluruh pertandingan Liga 1 musim 2025/2026 dapat disaksikan melalui pemegang hak siar resmi, baik melalui siaran televisi terestrial maupun layanan live streaming berbayar. Pastikan Anda memantau kanal resmi klub untuk informasi tiket jika ingin menyaksikan langsung di stadion.

