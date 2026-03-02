Preview Madura United vs Malut United: Misi Bangkit Laskar Sape Kerrab di Pamekasan

Madura United vs Malut United(Malut United Official Website)

PERTANDINGAN pekan ke-24 Liga 1 2025/2026 akan menyajikan duel sengit antara Madura United vs Malut United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, pada Selasa (3/3/2026) malam WIB. Laga ini menjadi sangat krusial bagi kedua tim yang memiliki misi bertolak belakang di tabel klasemen.

Kondisi Terkini Kedua Tim

Madura United saat ini tengah berada dalam periode sulit. Setelah kekalahan memalukan 0-5 dari Persib Bandung, mentalitas Laskar Sape Kerrab sedang diuji. Menempati posisi ke-14 dengan 20 poin, mereka hanya terpaut beberapa angka dari zona merah. Dukungan suporter di Pamekasan diharapkan menjadi pemain ke-12 yang mampu membakar semangat tim untuk meraih poin penuh.

Sementara itu, Malut United datang sebagai penantang gelar serius. Laskar Kie Raha yang duduk di peringkat ke-4 dengan 41 poin ingin membuktikan bahwa kekalahan dari Persija pekan lalu hanyalah sebuah kecelakaan kecil. Dengan organisasi permainan yang solid dan transisi menyerang yang mematikan, Malut United diprediksi akan merepotkan barisan pertahanan Madura yang tengah rapuh.

Head to Head (H2H) Madura United vs Malut United

Berdasarkan catatan pertemuan, kedua tim memiliki kekuatan yang relatif berimbang, meski Malut United lebih dominan dalam pertemuan terakhir mereka di putaran pertama musim ini.

Tanggal Pertandingan Skor 19/09/2025 Malut United vs Madura United 4 - 1 10/01/2025 Malut United vs Madura United 0 - 1 10/08/2024 Madura United vs Malut United 1 - 1

Statistik Performa Musim 2025/2026

Berikut adalah perbandingan performa kedua tim hingga pekan ke-23:

Statistik Madura United Malut United Rata-rata Gol Dicetak 0.96 2.00 Rata-rata Kebobolan 1.57 1.22 Clean Sheets 5 8

Analisis Taktik: Madura United diprediksi akan bermain lebih defensif untuk menghindari kebobolan cepat seperti saat melawan Persib. Sebaliknya, Malut United akan mengandalkan kecepatan sayap melalui Sayuri bersaudara untuk membongkar pertahanan tuan rumah.

(H-4)