Preview Genk vs Dinamo Zagreb: Misi Mustahil Plavi di Cegeka Arena

Genk vs Dinamo Zagreb(ChatGPT)

Langkah raksasa Belgia, Genk, menuju babak 16 besar Liga Europa 2025/2026 tampak semakin lapang. Menjelang leg kedua babak play-off fase gugur melawan Dinamo Zagreb di Cegeka Arena, Jumat (27/2) dini hari WIB, Blauw-Wit mengantongi modal kemenangan 3-1 dari pertemuan pertama.

Kemenangan di Zagreb pekan lalu membuktikan kematangan taktik Nicky Hayen. Meski ditekan, Genk mampu memaksimalkan peluang lewat brace Zakaria El Ouahdi dan gol Bryan Heynen. Kini, bermain di hadapan pendukung sendiri, Genk diprediksi akan bermain lebih pragmatis untuk mengamankan agregat.

Sebaliknya, Dinamo Zagreb berada dalam posisi terjepit. Kehilangan Dion Drena Beljo karena akumulasi kartu adalah pukulan telak bagi lini serang mereka. Tanpa Beljo dan Ismael Bennacer yang cedera, pelatih Mario Kovacevic harus memutar otak untuk membongkar pertahanan tuan rumah yang dipimpin Matte Smets.

Baca juga : Dinamo Zagreb vs Genk, Dua Gol Zakaria El Ouahdi Pastikan Kemenangan De Smurfen

Informasi Pertandingan

Detail Keterangan Kompetisi Liga Europa (Leg 2 Play-off) Stadion Cegeka Arena, Genk Waktu Jumat, 27 Februari 2026, 03.00 WIB Agregat Saat Ini Genk 3 - 1 Dinamo Zagreb

Analisis Kekuatan Tim

Genk memiliki keunggulan dalam kecepatan transisi. Junya Ito tetap menjadi ancaman utama dari sisi sayap. Kecepatan pemain asal Jepang ini akan sangat krusial saat Dinamo Zagreb mulai keluar menyerang dan meninggalkan celah di lini belakang.

Sementara itu, Dinamo Zagreb kemungkinan akan mengandalkan Monsef Bakrar untuk memimpin lini depan. Masalah utama Plavi musim ini adalah keroposnya lini belakang saat bermain tandang di Eropa, di mana mereka belum pernah mencatatkan clean sheet dalam 11 laga terakhir di kompetisi UEFA.

Baca juga : Preview Playoff Liga Europa: Dinamo Zagreb vs Genk, Pertarungan Sengit Berebut Tiket 16 Besar

Prediksi Susunan Pemain

Genk (4-3-3): Lawal; El Ouahdi, Sadick, Smets, Kayembe; Heymans, Heynen, Steuckers; Ito, Bibout, Medina.

Dinamo Zagreb (4-3-3): Livakovic; Valincic, McKenna, Dominguez, Perez Vinlof; Stojkovic, Misic, Zajc; Topic, Bakrar, Hoxha.

Catatan Redaksi: Genk difavoritkan lolos dengan probabilitas kemenangan mencapai 60% di laga kandang ini, sementara Dinamo Zagreb butuh keajaiban untuk membalikkan keadaan di tanah Belgia.

People Also Ask (FAQ)

Siapa pencetak gol terbanyak Genk di Liga Europa musim ini? Zakaria El Ouahdi menjadi salah satu bintang setelah mencetak dua gol krusial di leg pertama.

Zakaria El Ouahdi menjadi salah satu bintang setelah mencetak dua gol krusial di leg pertama. Di mana pertandingan ini disiarkan? Laga ini dapat disaksikan melalui layanan streaming olahraga resmi pemegang hak siar Liga Europa di Indonesia.

Laga ini dapat disaksikan melalui layanan streaming olahraga resmi pemegang hak siar Liga Europa di Indonesia. Apakah aturan gol tandang masih berlaku? Tidak, UEFA telah menghapus aturan gol tandang. Jika agregat imbang, laga akan berlanjut ke perpanjangan waktu.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

