Preview Genk vs Dinamo Zagreb: Misi Mustahil Plavi di Cegeka Arena

Langkah raksasa Belgia, Genk, menuju babak 16 besar Liga Europa 2025/2026 tampak semakin lapang. Menjelang leg kedua babak play-off fase gugur melawan Dinamo Zagreb di Cegeka Arena, Jumat (27/2) dini hari WIB, Blauw-Wit mengantongi modal kemenangan 3-1 dari pertemuan pertama.
Kemenangan di Zagreb pekan lalu membuktikan kematangan taktik Nicky Hayen. Meski ditekan, Genk mampu memaksimalkan peluang lewat brace Zakaria El Ouahdi dan gol Bryan Heynen. Kini, bermain di hadapan pendukung sendiri, Genk diprediksi akan bermain lebih pragmatis untuk mengamankan agregat.
Sebaliknya, Dinamo Zagreb berada dalam posisi terjepit. Kehilangan Dion Drena Beljo karena akumulasi kartu adalah pukulan telak bagi lini serang mereka. Tanpa Beljo dan Ismael Bennacer yang cedera, pelatih Mario Kovacevic harus memutar otak untuk membongkar pertahanan tuan rumah yang dipimpin Matte Smets.
|Detail
|Keterangan
|Kompetisi
|Liga Europa (Leg 2 Play-off)
|Stadion
|Cegeka Arena, Genk
|Waktu
|Jumat, 27 Februari 2026, 03.00 WIB
|Agregat Saat Ini
|Genk 3 - 1 Dinamo Zagreb
Genk memiliki keunggulan dalam kecepatan transisi. Junya Ito tetap menjadi ancaman utama dari sisi sayap. Kecepatan pemain asal Jepang ini akan sangat krusial saat Dinamo Zagreb mulai keluar menyerang dan meninggalkan celah di lini belakang.
Sementara itu, Dinamo Zagreb kemungkinan akan mengandalkan Monsef Bakrar untuk memimpin lini depan. Masalah utama Plavi musim ini adalah keroposnya lini belakang saat bermain tandang di Eropa, di mana mereka belum pernah mencatatkan clean sheet dalam 11 laga terakhir di kompetisi UEFA.
Genk (4-3-3): Lawal; El Ouahdi, Sadick, Smets, Kayembe; Heymans, Heynen, Steuckers; Ito, Bibout, Medina.
Dinamo Zagreb (4-3-3): Livakovic; Valincic, McKenna, Dominguez, Perez Vinlof; Stojkovic, Misic, Zajc; Topic, Bakrar, Hoxha.
Catatan Redaksi: Genk difavoritkan lolos dengan probabilitas kemenangan mencapai 60% di laga kandang ini, sementara Dinamo Zagreb butuh keajaiban untuk membalikkan keadaan di tanah Belgia.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
