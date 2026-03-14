Preview Hamburger vs Cologne: Misi Menjauh dari Zona Merah

Hamburger SV(Instagram/@hsv)

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Volksparkstadion saat Hamburger vs Cologne dalam lanjutan Bundesliga pekan ke-26, Sabtu (14/3/2026). Duel ini menjadi sangat krusial bagi kedua tim yang musim lalu sama-sama berjuang di kasta kedua, namun kini memiliki nasib berbeda di kasta tertinggi Jerman.

Hamburger SV saat ini duduk nyaman di posisi ke-10 klasemen dengan 29 poin. Kemenangan tipis 2-1 atas Wolfsburg di pekan sebelumnya menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Merlin Polzin untuk kembali ke jalur kemenangan setelah sempat absen tiga laga tanpa poin penuh.

Di sisi lain, FC Cologne sedang dalam tekanan hebat. Berada di peringkat ke-14 dengan 24 poin, tim berjuluk Die Geißböcke ini hanya terpaut tipis dari zona play-off degradasi. Kekalahan 1-2 dari Borussia Dortmund pekan lalu semakin memperpanjang rekor tanpa kemenangan mereka menjadi lima pertandingan beruntun.

Kondisi Skuad dan Absensi

Tuan rumah dipastikan tampil tanpa Bakery Jatta dan Yussuf Poulsen yang masih dibekap cedera hamstring. Namun, kembalinya performa gemilang Luka Vuskovic di jantung pertahanan memberikan ketenangan bagi publik Hamburg.

Cologne menghadapi krisis di lini belakang. Selain kehilangan Timo Hubers dan Luca Kilian karena cedera lutut jangka panjang, mereka juga kehilangan Jahmai Simpson-Pusey akibat sanksi kartu merah. Pelatih Lukas Kwasniok harus memutar otak untuk menambal lubang di pertahanan yang telah kebobolan 11 gol dalam lima laga terakhir.

Statistik Menarik: Hamburger SV memenangkan 4 dari 5 pertemuan terakhir melawan Cologne saat bermain di kandang.

Cologne belum pernah menang dalam 8 laga tandang terakhirnya musim ini.

Rata-rata gol dalam pertemuan kedua tim mencapai 3.15 gol per pertandingan.

Prediksi Skor

Melihat tren buruk pertahanan Cologne dan keunggulan bermain di hadapan pendukung sendiri, Hamburger SV lebih diunggulkan untuk mengamankan tiga poin. Cologne mungkin akan memberikan perlawanan lewat serangan balik Said El Mala, namun stabilitas HSV diprediksi akan menjadi pembeda.

Prediksi Skor: Hamburger SV 2-1 FC Cologne

Detail Pertandingan Informasi Stadion Volksparkstadion, Hamburg Wasit Tobias Welz Pertemuan Terakhir FC Cologne 4-1 Hamburger SV (Nov 2025)

Kapan jadwal kick-off laga ini? Minggu, 15 Maret 2026 pukul 00:30 WIB.

Minggu, 15 Maret 2026 pukul 00:30 WIB. Di mana pertandingan disiarkan? Layanan streaming resmi Bundesliga dan kanal olahraga internasional.

Layanan streaming resmi Bundesliga dan kanal olahraga internasional. Siapa pemain kunci yang harus diwaspadai? Luka Vuskovic (HSV) dan Said El Mala (Cologne).

