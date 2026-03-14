Preview Hamburger vs Cologne: Misi Menjauh dari Zona Merah

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Volksparkstadion saat Hamburger vs Cologne dalam lanjutan Bundesliga pekan ke-26, Sabtu (14/3/2026). Duel ini menjadi sangat krusial bagi kedua tim yang musim lalu sama-sama berjuang di kasta kedua, namun kini memiliki nasib berbeda di kasta tertinggi Jerman.
Hamburger SV saat ini duduk nyaman di posisi ke-10 klasemen dengan 29 poin. Kemenangan tipis 2-1 atas Wolfsburg di pekan sebelumnya menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Merlin Polzin untuk kembali ke jalur kemenangan setelah sempat absen tiga laga tanpa poin penuh.
Di sisi lain, FC Cologne sedang dalam tekanan hebat. Berada di peringkat ke-14 dengan 24 poin, tim berjuluk Die Geißböcke ini hanya terpaut tipis dari zona play-off degradasi. Kekalahan 1-2 dari Borussia Dortmund pekan lalu semakin memperpanjang rekor tanpa kemenangan mereka menjadi lima pertandingan beruntun.
Tuan rumah dipastikan tampil tanpa Bakery Jatta dan Yussuf Poulsen yang masih dibekap cedera hamstring. Namun, kembalinya performa gemilang Luka Vuskovic di jantung pertahanan memberikan ketenangan bagi publik Hamburg.
Cologne menghadapi krisis di lini belakang. Selain kehilangan Timo Hubers dan Luca Kilian karena cedera lutut jangka panjang, mereka juga kehilangan Jahmai Simpson-Pusey akibat sanksi kartu merah. Pelatih Lukas Kwasniok harus memutar otak untuk menambal lubang di pertahanan yang telah kebobolan 11 gol dalam lima laga terakhir.
Melihat tren buruk pertahanan Cologne dan keunggulan bermain di hadapan pendukung sendiri, Hamburger SV lebih diunggulkan untuk mengamankan tiga poin. Cologne mungkin akan memberikan perlawanan lewat serangan balik Said El Mala, namun stabilitas HSV diprediksi akan menjadi pembeda.
Prediksi Skor: Hamburger SV 2-1 FC Cologne
|Detail Pertandingan
|Informasi
|Stadion
|Volksparkstadion, Hamburg
|Wasit
|Tobias Welz
|Pertemuan Terakhir
|FC Cologne 4-1 Hamburger SV (Nov 2025)
