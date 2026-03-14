Preview Eintracht Frankfurt vs Heidenheim, Prediksi Skor, Lineups Bundesliga 2026

Overview pertandingan

EINTRACT Frankfurt vs FC Heidenheim akan berlangsung di Deutsche Bank Park pada pekan ke-26 Bundesliga 2025/2026. Pertandingan yang dijadwalkan pada Sabtu (14/3/2026) ini menjadi peluang emas bagi tuan rumah untuk mengamankan tiga poin penuh dari tim yang sedang terpuruk di dasar klasemen.

Dominasi Frankfurt di Kandang

Pelatih baru Frankfurt, Albert Riera, telah mengubah Deutsche Bank Park menjadi benteng yang sulit ditembus. Dalam dua laga kandang terakhir, Die Adler sukses mengalahkan Borussia Mönchengladbach dan Freiburg tanpa kebobolan satu gol pun. Fokus Riera kali ini adalah meningkatkan efektivitas lini depan setelah hasil imbang 0-0 melawan St. Pauli pekan lalu.

Heidenheim di Ambang Degradasi

Kondisi kontras dialami Heidenheim. Tim asuhan Frank Schmidt ini mencatatkan rekor klub yang tidak diinginkan dengan 12 laga tanpa kemenangan. Dengan hanya mengoleksi 14 poin dari 25 laga, sejarah Bundesliga mencatat bahwa setiap tim dengan poin tersebut atau kurang pada tahap ini selalu berakhir dengan degradasi.

Kondisi Skuad dan Cedera

Tuan rumah masih dipusingkan dengan absennya Kaua Santos (lutut), Ansgar Knauff (pasca operasi), serta duet bek Rasmus Kristensen dan Arthur Theate. Namun, kembalinya Can Uzun dan Michy Batshuayi ke sesi latihan memberikan harapan meski mereka kemungkinan besar belum akan tampil sebagai starter.

Heidenheim juga kehilangan Leart Paqarada dan Leonidas Stergiou karena cedera otot. Harapan tim tamu kini bertumpu pada Luca Kerber yang baru saja mencetak dua gol saat kalah 2-4 dari Hoffenheim pekan lalu.

Data Statistik Pertandingan

Kategori Eintracht Frankfurt FC Heidenheim Posisi Klasemen 7 18 Gol Memasukkan 48 24 Gol Kemasukan 49 57 Clean Sheets 9 3

