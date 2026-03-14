Preview Leverkusen vs Bayern Muenchen: Prediksi, Lineup & Head to Head

Pertandingan pekan ke-26 Bundesliga 2025/2026 akan menyajikan duel panas antara Bayer Leverkusen vs Bayern Muenchen di BayArena, Sabtu (14/3/2026). Laga ini menjadi ujian berat bagi tuan rumah yang sedang berusaha menembus zona Liga Champions, sementara Bayern datang dengan ambisi mengukuhkan dominasi mereka di puncak klasemen.

Kondisi Terkini Kedua Tim

Bayer Leverkusen baru saja memetik hasil imbang 1-1 melawan Arsenal di babak 16 besar Liga Champions. Meski menunjukkan pertahanan yang solid, pelatih Kasper Hjulmand dipusingkan dengan absennya bek sayap andalan, Alejandro Grimaldo, akibat suspensi kartu. Selain itu, beberapa pemain kunci seperti Arthur dan Lucas Vazquez masih menepi karena cedera.

Bayern Muenchen asuhan Vincent Kompany tengah berada di puncak performa. Die Roten baru saja menghancurkan Atalanta dengan skor 6-1 di kancah Eropa. Namun, Bayern menghadapi krisis di posisi penjaga gawang setelah Manuel Neuer dan Jonas Urbig dipastikan absen karena cedera. Sven Ulreich akan menjadi tumpuan di bawah mistar gawang.

Statistik Pertandingan (H2H)

Kategori Bayer Leverkusen Bayern Muenchen Posisi Klasemen 6 1 Rata-rata Gol/Laga 1.8 3.7 Top Skor Kofane (7 Gol) Harry Kane (30 Gol)

Prediksi Susunan Pemain

Bayer Leverkusen (3-4-2-1)

Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Hofmann, Aleix Garcia, Fernandez, Poku; Maza, Terrier; Schick.

Bayern Muenchen (4-2-3-1)

Ulreich; Laimer, Upamecano, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Coman; Harry Kane.

Prediksi Skor: Bayer Leverkusen 1-3 Bayern Muenchen. Ketajaman lini serang Bayern diprediksi akan sulit dibendung oleh pertahanan Leverkusen yang kehilangan pilar utamanya di sisi sayap. (H-4)