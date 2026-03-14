Preview Leverkusen vs Bayern Muenchen: Prediksi, Lineup & Head to Head

Pertandingan pekan ke-26 Bundesliga 2025/2026 akan menyajikan duel panas antara Bayer Leverkusen vs Bayern Muenchen di BayArena, Sabtu (14/3/2026). Laga ini menjadi ujian berat bagi tuan rumah yang sedang berusaha menembus zona Liga Champions, sementara Bayern datang dengan ambisi mengukuhkan dominasi mereka di puncak klasemen.
Bayer Leverkusen baru saja memetik hasil imbang 1-1 melawan Arsenal di babak 16 besar Liga Champions. Meski menunjukkan pertahanan yang solid, pelatih Kasper Hjulmand dipusingkan dengan absennya bek sayap andalan, Alejandro Grimaldo, akibat suspensi kartu. Selain itu, beberapa pemain kunci seperti Arthur dan Lucas Vazquez masih menepi karena cedera.
Bayern Muenchen asuhan Vincent Kompany tengah berada di puncak performa. Die Roten baru saja menghancurkan Atalanta dengan skor 6-1 di kancah Eropa. Namun, Bayern menghadapi krisis di posisi penjaga gawang setelah Manuel Neuer dan Jonas Urbig dipastikan absen karena cedera. Sven Ulreich akan menjadi tumpuan di bawah mistar gawang.
|Kategori
|Bayer Leverkusen
|Bayern Muenchen
|Posisi Klasemen
|6
|1
|Rata-rata Gol/Laga
|1.8
|3.7
|Top Skor
|Kofane (7 Gol)
|Harry Kane (30 Gol)
Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Hofmann, Aleix Garcia, Fernandez, Poku; Maza, Terrier; Schick.
Ulreich; Laimer, Upamecano, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Coman; Harry Kane.
Kemenangan 2-0 atas Bayer Leverkusen di BayArena itu membuat Bayern Muenchen mengantungi kemenangan agregat 5-0, setelah pada laga leg pertama 16 besar Liga Champions menang 3-0.
STRIKER Bayern Muenchen, Harry Kane, mendapat pujian dari pelatih Vincent Kompany setelah mencetak satu gol dan memberi umpan untuk gol kedua dalam menaklukkan Bayer Leverkusen.
Bayern Muenchen melaju ke perempat final Liga Champions berkat kemenangan agregat 5-0 atas Bayer Leverkusen di laga 16 besar.
