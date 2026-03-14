Preview Bayer Leverkusen vs Bayern Muenchen: Misi Hentikan Dominasi FC Hollywood

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Panggung Bundesliga pekan ke-26 akan memanas saat sang pemuncak klasemen, Bayern Muenchen, bertandang ke markas Bayer Leverkusen. Laga Bayer Leverkusen vs Bayern Muenchen digelar di BayArena, pada Sabtu (14/3) malam WIB. Pertandingan ini menjadi ujian konsistensi bagi Leverkusen asuhan Kasper Hjulmand untuk tetap bersaing di zona Liga Champions melawan dominasi mutlak Bayern di bawah kendali Vincent Kompany.
Kedua tim memasuki laga ini dengan masalah di sektor kiper. Tuan rumah kehilangan Mark Flekken karena cedera lutut, sementara Bayern Muenchen harus tampil tanpa Manuel Neuer dan Jonas Urbig. Sven Ulreich dipastikan akan mengawal gawang Die Roten dalam laga krusial ini.
Bayer Leverkusen baru saja memetik hasil positif dengan menahan imbang Arsenal 1-1 di Liga Champions, namun mereka kehilangan bek sayap andalan Alex Grimaldo akibat suspensi kartu kuning. Di sisi lain, Bayern Muenchen sedang dalam performa "unstoppable" setelah menang tujuh kali beruntun di semua kompetisi, termasuk kemenangan telak 6-1 atas Atalanta.
|Kategori
|Bayer Leverkusen
|Bayern Muenchen
|Posisi Klasemen
|6
|1
|Poin
|44
|66
|Top Skor
|Patrik Schick (7)
|Harry Kane (30)
Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Oermann, Fernández, García, Poku; Terrier, Maza; Kofane.
Bayern Muenchen (4-2-3-1): Ulreich; Stanisic, Tah, Kim, Bischof; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Díaz; Kane.
Leverkusen dikenal memiliki pertahanan yang solid saat bermain di kandang, dengan hanya kebobolan 11 gol di BayArena musim ini. Namun, absennya Grimaldo akan mengurangi dimensi serangan balik mereka dari sisi sayap. Bayern, dengan Luis Díaz dan Michael Olise yang sedang dalam performa puncak, kemungkinan besar akan mengeksploitasi celah tersebut.
Harry Kane tetap menjadi ancaman utama. Dengan koleksi 30 gol, ia hanya butuh sedikit ruang untuk menghukum pertahanan lawan. Jika Leverkusen gagal meredam kreativitas Joshua Kimmich di lini tengah, maka Bayern diprediksi akan membawa pulang poin penuh.
Kemenangan 2-0 atas Bayer Leverkusen di BayArena itu membuat Bayern Muenchen mengantungi kemenangan agregat 5-0, setelah pada laga leg pertama 16 besar Liga Champions menang 3-0.
STRIKER Bayern Muenchen, Harry Kane, mendapat pujian dari pelatih Vincent Kompany setelah mencetak satu gol dan memberi umpan untuk gol kedua dalam menaklukkan Bayer Leverkusen.
Bayern Muenchen melaju ke perempat final Liga Champions dengan skor agregat 5-0 usai menang 2-0 atas Bayer Leverkusen di laga leg kedua 16 besar.
Di laga leg pertama 16 besar Liga Champions melawan Bayer Leverkusen di Liga Champions, Bayern Muenchen menang dengan skor telak 3-1.
