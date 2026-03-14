Preview Bayer Leverkusen vs Bayern Muenchen: Misi Hentikan Dominasi FC Hollywood

Panggung Bundesliga pekan ke-26 akan memanas saat sang pemuncak klasemen, Bayern Muenchen, bertandang ke markas Bayer Leverkusen. Laga Bayer Leverkusen vs Bayern Muenchen digelar di BayArena, pada Sabtu (14/3) malam WIB. Pertandingan ini menjadi ujian konsistensi bagi Leverkusen asuhan Kasper Hjulmand untuk tetap bersaing di zona Liga Champions melawan dominasi mutlak Bayern di bawah kendali Vincent Kompany.

Kondisi Tim: Badai Cedera di Posisi Penjaga Gawang

Kedua tim memasuki laga ini dengan masalah di sektor kiper. Tuan rumah kehilangan Mark Flekken karena cedera lutut, sementara Bayern Muenchen harus tampil tanpa Manuel Neuer dan Jonas Urbig. Sven Ulreich dipastikan akan mengawal gawang Die Roten dalam laga krusial ini.

Bayer Leverkusen baru saja memetik hasil positif dengan menahan imbang Arsenal 1-1 di Liga Champions, namun mereka kehilangan bek sayap andalan Alex Grimaldo akibat suspensi kartu kuning. Di sisi lain, Bayern Muenchen sedang dalam performa "unstoppable" setelah menang tujuh kali beruntun di semua kompetisi, termasuk kemenangan telak 6-1 atas Atalanta.

Baca juga : Bayer Leverkusen vs Bayern Muenchen, Duel Papan Atas Bundesliga Berakhir Imbang Tanpa Gol

Fakta Menarik: Bayern Muenchen telah mencetak 92 gol hanya dalam 25 pertandingan musim ini, mendekati rekor sepanjang masa Bundesliga (101 gol) yang mereka catat pada musim 1971/72.

Statistik Pertemuan (Head-to-Head)

Kategori Bayer Leverkusen Bayern Muenchen Posisi Klasemen 6 1 Poin 44 66 Top Skor Patrik Schick (7) Harry Kane (30)

Prediksi Susunan Pemain

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Oermann, Fernández, García, Poku; Terrier, Maza; Kofane.

Bayern Muenchen (4-2-3-1): Ulreich; Stanisic, Tah, Kim, Bischof; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Díaz; Kane.

Analisis Pertandingan Leverkusen vs Bayern

Leverkusen dikenal memiliki pertahanan yang solid saat bermain di kandang, dengan hanya kebobolan 11 gol di BayArena musim ini. Namun, absennya Grimaldo akan mengurangi dimensi serangan balik mereka dari sisi sayap. Bayern, dengan Luis Díaz dan Michael Olise yang sedang dalam performa puncak, kemungkinan besar akan mengeksploitasi celah tersebut.

Harry Kane tetap menjadi ancaman utama. Dengan koleksi 30 gol, ia hanya butuh sedikit ruang untuk menghukum pertahanan lawan. Jika Leverkusen gagal meredam kreativitas Joshua Kimmich di lini tengah, maka Bayern diprediksi akan membawa pulang poin penuh.

