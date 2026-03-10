Preview Bundesliga: Bayer Leverkusen vs Bayern Munchen

Bayern Munich(Instagram/@fcbayern)

PEKAN ke-26 Bundesliga 2025/2026 akan menyajikan laga panas antara Bayer Leverkusen melawan Bayern Munchen di BayArena pada Sabtu, 14 Maret 2026. Laga ini menjadi ujian berat bagi Leverkusen untuk menghentikan laju impresif Die Roten yang tengah kokoh di puncak klasemen.

Analisis Taktik: Agresivitas Kompany vs Organisasi Alonso

Bayern Munchen di bawah Vincent Kompany bertransformasi menjadi mesin gol yang menakutkan. Dengan mengandalkan high pressing dan transisi cepat, Bayern mencatatkan 92 gol hanya dalam 25 pertandingan. Sebaliknya, Xabi Alonso diprediksi akan bermain lebih pragmatis, mengandalkan serangan balik cepat melalui Jeremie Frimpong dan kreativitas Florian Wirtz.

Informasi Pertandingan:

Stadion: BayArena, Leverkusen

Waktu: Sabtu, 14 Maret 2026, 14:30 UTC

Statistik Pertandingan (Bundesliga 2025/2026)

Kategori Bayer Leverkusen Bayern Munchen Posisi Klasemen 6 1 Poin 44 66 Top Skor Patrik Schick (7 Gol) Harry Kane (30 Gol)

Kondisi Skuad dan Absensi

Tuan rumah harus kehilangan bek sayap andalan Alejandro Grimaldo karena akumulasi kartu, serta Patrik Schick yang masih dibekap cedera. Sementara itu, Bayern Munchen tetap tanpa Manuel Neuer di bawah mistar gawang, namun performa Sven Ulreich sejauh ini cukup stabil untuk mengawal pertahanan Bayern yang dipimpin oleh duet Kim Min-jae dan Dayot Upamecano.

Prediksi Skor

Melihat performa konsisten Bayern Munchen dalam memenangkan duel-duel kunci dan ketajaman Harry Kane, tim tamu lebih diunggulkan. Namun, Leverkusen dikenal sangat alot saat bermain di hadapan pendukungnya sendiri. (H-4)