LOSC vs Aston Villa: Watkins Jadi Penentu, Emery Ukir Rekor Bersejarah

Aston Villa menang 1-0 atas Lille di leg 1 babak 16 besar Liga Europa 2026.(Dok. Yahoo News)

KEJELIAN taktik dan disiplin pertahanan yang solid menjadi kunci sukses Aston Villa saat mencuri kemenangan 1-0 atas LOSC Lille pada laga leg pertama babak 16 besar Liga Europa di Stade Pierre-Mauroy, Jumat (13/3) dini hari WIB.

Gol tunggal Ollie Watkins pada menit ke-61 tidak hanya memberikan modal berharga bagi The Villans untuk menatap leg kedua di Villa Park, tetapi juga menandai pencapaian monumental bagi manajer Unai Emery yang mencatatkan kemenangan ke-100 bersama klub asal Inggris tersebut.

Rekor 100 Kemenangan Unai Emery

Kemenangan LOSC vs Aston Villa di markas Lille ini menobatkan Unai Emery sebagai manajer tercepat dalam sejarah klub yang mampu meraih 100 kemenangan di semua kompetisi. Usai laga, arsitek asal Spanyol itu melontarkan pujian bagi anak asuhnya yang dinilai mampu menjaga organisasi permainan dengan sangat serius.

"Kami menghormati kompetisi ini karena kami tahu kesulitan di setiap pertandingan: di Eropa, bermain tandang, dan bagaimana tantangannya bagi tim Inggris. Seperti kemarin di Liga Champions, bagaimana mereka mengalami kesulitan," ujar Emery dikutip dari laman resmi klub.

Emery mengaku puas karena rencana permainan yang disusunnya mampu dieksekusi dengan matang oleh para pemain di lapangan, terutama dalam meredam agresivitas tuan rumah di babak pertama sebelum melakukan serangan balik mematikan.

"Kami bermain sangat serius. Kami selalu terorganisasi dan bermain dengan mencoba bertahan dengan kuat, mencoba merasa nyaman saat bertahan juga, serta mencoba melakukan transisi dengan bola dan mendominasi dengan bola, dan kami melakukannya," imbuhnya.

Distribusi Gol dan Performa Pemain

Meskipun Ollie Watkins kembali menunjukkan ketajamannya sebagai pembeda, Emery menekankan pentingnya distribusi gol dari lini lain agar tim tidak hanya bergantung pada satu sosok penyerang. Ia secara spesifik menyebut beberapa nama yang diharapkan bisa lebih produktif.

"Kami perlu menambah jumlah gol dari para pemain, seperti hari ini dari Watkins. Kami perlu menambah jumlah gol dari Morgan (Rogers), dari Jadon Sancho, dari Leon Bailey, dari Emiliano Buendia, juga dari para gelandang," tegas Emery.

Selain performa tim, Emery secara khusus mengapresiasi dukungan militan lebih dari 2.500 suporter Villa yang hadir langsung di Prancis. Baginya, kehadiran mereka memberikan suntikan energi besar yang dirasakan langsung oleh skuad di lapangan.

Statistik Kunci LOSC vs Aston Villa:

Skor: 0-1 (Watkins 61')

Penguasaan Bola: 48% - 52%

Total Tembakan: 7 - 9

Lokasi: Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq

Waspada di Leg Kedua

Meski mengantongi keunggulan tipis di laga LOSC vs Aston Villa, Emery mengingatkan bahwa perjuangan menuju perempat final belum usai. Ia meminta timnya tetap waspada dan menjaga respek terhadap lawan saat melakoni laga penentuan di kandang sendiri nanti.

"Saya senang, tetapi kami tahu di ruang ganti bahwa ini baru leg pertama. Hasil 1-0 ini bagus, tetapi kami akan memainkan 90 menit lagi dengan tetap menghormati mereka seperti yang kami lakukan hari ini," pungkas Emery.

Pertandingan leg kedua dijadwalkan akan berlangsung di Villa Park, Birmingham, pada Kamis depan untuk memperebutkan satu tiket ke babak delapan besar Liga Europa musim 2025/2026. (Z-10)