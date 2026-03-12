Jelang Laga Leg Pertama 16 Besar Liga Europa, Unai Emery Waspadai Evolusi Lille di Bawah Bruno Genesio

Pelatih Aston Villa Unai Emery(AFP/Darren Staples)

MANAJER Aston Villa, Unai Emery, mengusung misi besar saat memimpin timnya bertandang ke Stadion Pierre-Mauroy, markas Lille, pada laga leg pertama babak 16 besar Liga Europa, Jumat (13/3) dini hari WIB.

Meski dibayangi memori manis pertemuan musim lalu, pelatih asal Spanyol tersebut menegaskan bahwa tantangan kali ini berada pada level yang berbeda.

Dalam keterangannya melalui laman resmi klub, Emery mengenang kembali drama perempat final Liga Konferensi musim 2023/2024.

Saat itu, Aston Villa berhasil menyingkirkan Lille melalui adu penalti dalam laga yang ia sebut sebagai pertandingan fantastis.

Namun, Emery enggan terjebak dalam nostalgia, mengingat Lille kini telah mengalami transformasi di bawah kepemimpinan pelatih baru, Bruno Genesio.

Emery menilai Lille saat ini jauh lebih berbahaya dan terorganisir dibandingkan pertemuan sebelumnya.

Ia meminta anak asuhnya untuk ekstra waspada terhadap mobilitas tinggi yang menjadi ciri khas permainan tim asal Prancis tersebut.

"Mereka suka bermain dengan bola. Mereka memiliki mobilitas yang tinggi, pemain-pemain serbaguna yang banyak bergerak dan bermain, serta pemain-pemain berpengalaman, terutama (Benjamin) Andre," ujar Emery memberikan analisisnya terhadap kekuatan lawan.

Selain faktor teknis di lapangan, Emery juga menyoroti keangkeran atmosfer Stadion Pierre-Mauroy. Pengalaman musim lalu, ketika Lille mampu mengejar ketertinggalan hingga memaksa laga ke babak adu penalti, menjadi pelajaran berharga bagi skuat The Villans.

"Bermain di sini, dengan atmosfer yang mereka miliki, benar-benar sangat sulit dan mereka berhasil mengejar ketertinggalan, dan kami membutuhkan adu penalti untuk mengalahkan mereka," sambungnya.

Mengenai strategi yang akan diterapkan, Emery menekankan bahwa disiplin taktik akan menjadi kunci utama. Ia mewaspadai kemampuan Lille dalam memutus aliran bola dan melakukan transisi cepat yang bisa merusak ritme permainan Villa.

Menurutnya, mempertahankan kombinasi permainan yang solid adalah harga mati jika ingin mencuri hasil positif di laga tandang.

Emery memandang pertandingan ini sebagai ujian besar bagi ambisi Eropa Aston Villa musim ini. Walaupun masih ada leg kedua yang akan dimainkan di Villa Park, ia menuntut fokus penuh sejak peluit pertama dibunyikan.

"Tentu saja, besok adalah ujian besar. Dua pertandingan, dua leg, leg kedua juga, tentu saja, kami akan bermain di kandang, tetapi harapan saya sangat tinggi," tegas Emery.

Ia menutup dengan pesan kepada para pemainnya untuk tetap rendah hati dan menjaga struktur tim.

"Harapan saya, sebelum pertandingan, tentu saja, untuk sangat fokus dan mencoba membangun struktur kami dengan kuat dan mencoba merasa nyaman dan mencoba menghormati mereka," pungkas Emery. (Ant/Z-1)