Preview Lille vs Lorient: Ambisi Les Dogues Tembus Empat Besar

Lille vs Lorient(MI/AI)

LILLE OSC akan menjamu FC Lorient dalam laga pekan ke-25 Ligue 1 2025/2026 di Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, Minggu (8/3/2026). Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi Les Dogues untuk terus menekan zona empat besar klasemen sementara.

Ambisi Eropa Lille OSC

Pasukan Bruno Genesio tengah berada dalam tren positif. Setelah memastikan tempat di babak 16 besar Liga Europa, Lille kembali fokus ke kompetisi domestik. Kemenangan 1-0 atas Nantes pekan lalu menunjukkan soliditas pertahanan mereka yang kini mencatatkan tiga clean sheet beruntun di semua kompetisi.

Saat ini Lille berada di peringkat kelima dengan koleksi 40 poin. Tambahan tiga poin di laga kandang ini sangat krusial untuk memangkas jarak dengan Marseille dan Lyon yang berada di atas mereka dalam persaingan menuju Liga Champions.

Lorient Mencari Konsistensi

FC Lorient datang ke Lille dengan modal yang kurang impresif setelah tersingkir dari Coupe de France oleh Nice. Meski begitu, performa mereka sebagai tim promosi musim ini tergolong luar biasa dengan menempati posisi ke-10 klasemen.

Lorient dikenal memiliki lini serang yang produktif melalui Pablo Pagis yang sudah mengoleksi 8 gol. Namun, lini belakang mereka masih sering rapuh, terutama saat menghadapi tim-tim besar dengan gaya bermain menekan seperti Lille.

Data Pertandingan Lille vs Lorient

Detail Informasi Waktu Kick-off Minggu, 8 Maret 2026, 23.15 WIB Stadion Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy Kota Villeneuve-d'Ascq, Lille Wasit Abdelatif Kherradji

Prediksi Susunan Pemain

Lille (4-2-3-1): Ozer; Santos, Mbemba, Ngoy, Verdonk; Mukau, Andre; Correia, Haraldsson, Perrin; Fernandez-Pardo.

Lorient (3-4-2-1): Mvogo; Meite, Talbi, Silva; Le Bris, Cadiou, Abergel, Yongwa; Makengo, Pagis; Dieng.

Statistik Menarik

Lille memenangkan pertemuan terakhir dengan skor mencolok 7-1 pada Agustus 2025.

Lille tidak terkalahkan dalam 15 laga kandang terakhir melawan tim promosi di Ligue 1.

Lorient gagal mencatatkan kemenangan dalam 13 pertemuan terakhir melawan Lille di semua kompetisi (10 kalah, 3 imbang).

Lima pertandingan liga terakhir Lille selalu menghasilkan total gol di bawah 2,5 (Under 2.5).

Prediksi Skor: Lille 2-0 Lorient. Tuan rumah diprediksi akan mengendalikan permainan sejak awal dan memanfaatkan kelelahan fisik Lorient pasca bermain 120 menit di piala domestik.

