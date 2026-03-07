Preview Lille vs Lorient: Ambisi Les Dogues Tembus Empat Besar

Headline
LILLE OSC akan menjamu FC Lorient dalam laga pekan ke-25 Ligue 1 2025/2026 di Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, Minggu (8/3/2026). Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi Les Dogues untuk terus menekan zona empat besar klasemen sementara.
Pasukan Bruno Genesio tengah berada dalam tren positif. Setelah memastikan tempat di babak 16 besar Liga Europa, Lille kembali fokus ke kompetisi domestik. Kemenangan 1-0 atas Nantes pekan lalu menunjukkan soliditas pertahanan mereka yang kini mencatatkan tiga clean sheet beruntun di semua kompetisi.
Saat ini Lille berada di peringkat kelima dengan koleksi 40 poin. Tambahan tiga poin di laga kandang ini sangat krusial untuk memangkas jarak dengan Marseille dan Lyon yang berada di atas mereka dalam persaingan menuju Liga Champions.
FC Lorient datang ke Lille dengan modal yang kurang impresif setelah tersingkir dari Coupe de France oleh Nice. Meski begitu, performa mereka sebagai tim promosi musim ini tergolong luar biasa dengan menempati posisi ke-10 klasemen.
Lorient dikenal memiliki lini serang yang produktif melalui Pablo Pagis yang sudah mengoleksi 8 gol. Namun, lini belakang mereka masih sering rapuh, terutama saat menghadapi tim-tim besar dengan gaya bermain menekan seperti Lille.
|Detail
|Informasi
|Waktu Kick-off
|Minggu, 8 Maret 2026, 23.15 WIB
|Stadion
|Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy
|Kota
|Villeneuve-d'Ascq, Lille
|Wasit
|Abdelatif Kherradji
Lille (4-2-3-1): Ozer; Santos, Mbemba, Ngoy, Verdonk; Mukau, Andre; Correia, Haraldsson, Perrin; Fernandez-Pardo.
Lorient (3-4-2-1): Mvogo; Meite, Talbi, Silva; Le Bris, Cadiou, Abergel, Yongwa; Makengo, Pagis; Dieng.
