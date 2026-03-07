Preview Nice vs Rennes: Misi Les Aiglons Jauhi Zona Merah Ligue 1

Nice vs Rennes(MI/AI)

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Allianz Riviera saat OGC Nice menjamu Rennes dalam lanjutan pekan ke-25 Ligue 1 musim 2025/2026, Minggu (8/3/2026). Tuan rumah yang kini dilatih Claude Puel sedang berupaya keras memutus tren negatif di liga, sementara Rennes datang dengan ambisi menembus zona kompetisi Eropa.

Ujian Konsistensi Claude Puel

Nice saat ini tertahan di peringkat ke-15 klasemen dengan raihan 24 poin. Meski performa di liga masih belum stabil, skuat asuhan Puel baru saja mendapat suntikan moral usai memastikan tiket ke semifinal Coupe de France lewat kemenangan adu penalti dramatis melawan Lorient tengah pekan lalu. Namun, masalah cedera menjadi batu sandungan besar bagi Les Aiglons.

Di sisi lain, Rennes asuhan Franck Haise sedang dalam performa menanjak. Mereka mencatatkan tiga kemenangan beruntun di liga, termasuk kemenangan tipis 1-0 atas Toulouse pekan lalu. Dengan koleksi 40 poin di posisi ke-6, Rennes hanya terpaut selisih gol dari zona kualifikasi kompetisi elit Eropa.

Data Pertandingan Laga: OGC Nice vs Stade Rennais

OGC Nice vs Stade Rennais Kompetisi: Ligue 1 (Pekan 25)

Ligue 1 (Pekan 25) Stadion: Allianz Riviera, Nice

Allianz Riviera, Nice Waktu: Minggu, 8 Maret 2026 | 22:15 WIB

Head-to-Head dan Kondisi Tim

Berdasarkan catatan pertemuan, Nice sebenarnya memiliki rekor yang cukup dominan saat bermain di kandang. Dalam pertemuan pertama musim ini di Roazhon Park, Nice berhasil mencuri kemenangan 2-1. Namun, kondisi skuat saat ini sangat timpang.

Nice dipastikan tanpa Mohamed Abdelmonem dan Youssouf Ndayishimiye yang absen lama karena cedera ACL. Elye Wahi juga masih meragukan. Harapan tuan rumah bertumpu pada kembalinya Sofiane Diop yang telah mengoleksi 7 gol musim ini.

Rennes sendiri tampil lebih solid secara kolektif. Meski kehilangan Glen Kamara, lini serang yang dihuni Arnaud Nordin dan Sebastien Szymanski terbukti sangat cair dalam membongkar pertahanan lawan. Esteban Lepaul, sang ujung tombak, diprediksi akan merepotkan Dante di jantung pertahanan Nice.

Statistik (Ligue 1) Nice Rennes Posisi Klasemen 15 6 Gol Dicetak 30 38 Clean Sheets 6 9

Prediksi Skor

Melihat tren performa kedua tim, Rennes sedikit lebih diunggulkan meski berstatus sebagai tim tamu. Namun, keangkeran Allianz Riviera yang belum terkalahkan dalam empat laga kandang terakhir bisa menjadi faktor pembeda bagi Nice untuk memaksakan hasil imbang.

Prediksi Skor: Nice 1-1 Rennes



