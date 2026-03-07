Preview Brest vs Le Havre Ligue 1: Misi Balas Dendam Brest di Stade Francis-Le Blé

Headline
BREST akan menjamu Le Havre dalam lanjutan pekan ke-25 Ligue 1 2025/2026 di Stade Francis-Le Blé pada Minggu (8/3/2026) malam WIB. Tuan rumah berambisi melanjutkan tren positif mereka sekaligus membalas kekalahan di pertemuan pertama musim ini.
Stade Brestois saat ini menempati peringkat ke-9 klasemen sementara dengan 33 poin. Tim asuhan Eric Roy tampil sangat solid dalam beberapa pekan terakhir, mencatatkan tiga kemenangan dari lima laga terakhir tanpa tersentuh kekalahan. Kemenangan tipis 1-0 atas Metz di pekan sebelumnya membuktikan bahwa lini belakang mereka sangat sulit ditembus.
Sebaliknya, Le Havre masih tertahan di posisi ke-13 dengan 26 poin. Performa tandang mereka menjadi sorotan tajam karena hanya mampu meraih satu kemenangan di luar kandang sepanjang musim ini. Absennya beberapa pemain kunci akibat cedera semakin memperberat langkah tim tamu untuk mencuri poin di Brittany.
Brest (4-2-3-1): Gregoire Coudert; Kenny Lala, Brendan Chardonnet, Michel Diaz, Bradley Locko; Joris Chotard, Hugo Magnetti; Romain Del Castillo, Kamory Doumbia, Eric Ebimbe; Ludovic Ajorque.
Le Havre (4-4-2): Mory Diaw; Stephan Zagadou, Ayumu Seko, Gautier Lloris, Timothee Pembele; Simon Ebonog, Lucas Gourna-Douath, Yanis Zouaoui, Sofiane Boufal; Rassoul Ndiaye, Issa Soumare.
|Statistik
|Brest
|Le Havre
|Posisi Klasemen
|9
|13
|Gol Memasukkan
|31
|20
|Clean Sheets
|10
|9
Siapa pencetak gol terbanyak Brest saat ini?
Romain Del Castillo memimpin dengan 7 gol, disusul Ludovic Ajorque dengan 6 gol.
Di mana pertandingan Brest vs Le Havre disiarkan?
Pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan streaming resmi pemegang hak siar Ligue 1 di Indonesia.
Apakah ada pemain yang absen karena sanksi?
Ya, bek kiri Brest Daouda Guindo dipastikan absen karena hukuman kartu merah.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
