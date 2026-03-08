Marseille vs Toulouse 1-0, Gol Mason Greenwood Amankan Tiga Poin

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
OLYMPIQUE de Marseille berhasil menjaga asa lolos ke Liga Champions musim depan setelah memetik kemenangan tipis 1-0 atas Toulouse dalam lanjutan Ligue 1, Minggu (8/3). Hasil ini sekaligus menjadi ajang balas dendam yang manis bagi skuat asuhan Habib Beye setelah disingkirkan lawan yang sama di ajang Coupe de France tengah pekan lalu.
Kemenangan ini membuktikan ketangguhan mental Les Phocéens. Meski sempat diragukan setelah kekalahan di piala domestik, Marseille hanya butuh waktu kurang dari 20 menit untuk memecah kebuntuan di Stade Vélodrome.
Mason Greenwood kembali menjadi bintang bagi tuan rumah. Memanfaatkan umpan tarik akurat dari Igor Paixão, pemain asal Inggris tersebut melepaskan tembakan keras ke pojok atas gawang yang tak mampu dihalau kiper Toulouse, Guillaume Restes. Ini merupakan gol kedua Greenwood dalam empat penampilan terakhirnya di Ligue 1.
Marseille nyaris menggandakan keunggulan melalui Pierre-Emerick Aubameyang. Memanfaatkan kesalahan backpass pemain lawan, Aubameyang berhasil melewati kiper Restes, namun sayang penyelesaian akhirnya dari sudut sempit masih meleset dari sasaran. Menjelang turun minum, Toulouse mulai memberikan perlawanan melalui peluang Aron Dønnum dan Warren Kamanzi, namun skor 1-0 bertahan hingga jeda.
Memasuki babak kedua, Toulouse meningkatkan intensitas serangan secara signifikan. Belum genap satu menit laga berjalan, Santiago Hidalgo melepaskan tembakan yang melambung tipis di atas mistar. Tak lama berselang, giliran Yann Gboho yang membuat publik tuan rumah waswas setelah tendangannya membentur tiang gawang.
Pertandingan sempat berjalan alot dan diwarnai sejumlah pelanggaran serta kericuhan kecil antarpemain. Menjelang akhir laga, Toulouse terus mengurung pertahanan Marseille. Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat kiper Marseille, Gerónimo Rulli, tidak terlalu bekerja keras. Tercatat, tim tamu hanya mampu melepaskan satu tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan.
Berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang, Marseille kini memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka atas Toulouse menjadi 24 pertemuan beruntun di Ligue 1. Kemenangan ini membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen sementara, menggeser Lyon.
Di sisi lain, Toulouse kini melewati enam laga liga tanpa kemenangan. Meski begitu, mereka masih memiliki selisih 12 poin yang aman dari zona degradasi dan kini bisa mengalihkan fokus ke semifinal Coupe de France melawan RC Lens pada April mendatang. (Flash Score/Z-2)
Marseille harus mengubur impian di Coupe de France setelah kalah adu penalti 3-4 dari Toulouse. Laga sengit di Orange Vélodrome berakhir imbang 2-2 di waktu normal.
Marseille menjamu Toulouse di perempat final Coupe de France 2026. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Stade Velodrome.
Simak preview Rennes vs Toulouse Ligue 1 2026. Analisis kekuatan, prediksi susunan pemain, statistik kunci, dan head-to-head di Roazhon Park.
Paris FC nyaris mencuri poin penuh di markas Toulouse sebelum Julian Vignolo mencetak gol penyeimbang di menit ke-87.
Penyerang Issa Soumare keluar sebagai pahlawan kemenangan Le Havre atas Toulouse di laga Ligue 1 setelah memborong dua gol penentu yang memastikan poin penuh bagi timnya.
Hasil imbang dengan Pari FC ini memperpanjang catatan impresif Lyon yang belum terkalahkan dalam enam laga kandang terakhir mereka di Ligue 1.
Dengan hasil imbang kontra Lorient, Lille harus puas hanya menambah satu poin di klasemen sementara Ligue 1 dan menduduki peringkat enam.
Kemenangan atas Le Havre tidak hanya memperpanjang rekor impresif Brest, tetapi juga membawa klub berjuluk Les Ty-Zefs tersebut menembus posisi sembilan besar klasemen sementara Ligue 1.
Lyon bertekad bangkit dari tren negatif saat menjamu tim promosi Paris FC di Ligue 1. Simak prediksi skor, statistik, dan susunan pemain di sini.
Simak preview Nice vs Rennes di Ligue 1 2026. Analisis kekuatan, H2H, prediksi skor, dan susunan pemain. Akankah Nice bangkit di Allianz Riviera?
Lille berambisi mendekati zona Liga Champions saat menjamu Lorient di Stade Pierre-Mauroy dengan modal tren positif dan pertahanan solid.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved