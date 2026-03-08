Marseille vs Toulouse 1-0, Gol Mason Greenwood Amankan Tiga Poin

Olympique de Marseille naik ke peringkat tiga klasemen Ligue 1 setelah mengalahkan Toulouse 1-0. Mason Greenwood jadi penentu kemenangan lewat gol tunggalnya.(Olympique de Marseille)

OLYMPIQUE de Marseille berhasil menjaga asa lolos ke Liga Champions musim depan setelah memetik kemenangan tipis 1-0 atas Toulouse dalam lanjutan Ligue 1, Minggu (8/3). Hasil ini sekaligus menjadi ajang balas dendam yang manis bagi skuat asuhan Habib Beye setelah disingkirkan lawan yang sama di ajang Coupe de France tengah pekan lalu.

Kemenangan ini membuktikan ketangguhan mental Les Phocéens. Meski sempat diragukan setelah kekalahan di piala domestik, Marseille hanya butuh waktu kurang dari 20 menit untuk memecah kebuntuan di Stade Vélodrome.

Mason Greenwood Jadi Pahlawan

Mason Greenwood kembali menjadi bintang bagi tuan rumah. Memanfaatkan umpan tarik akurat dari Igor Paixão, pemain asal Inggris tersebut melepaskan tembakan keras ke pojok atas gawang yang tak mampu dihalau kiper Toulouse, Guillaume Restes. Ini merupakan gol kedua Greenwood dalam empat penampilan terakhirnya di Ligue 1.

Marseille nyaris menggandakan keunggulan melalui Pierre-Emerick Aubameyang. Memanfaatkan kesalahan backpass pemain lawan, Aubameyang berhasil melewati kiper Restes, namun sayang penyelesaian akhirnya dari sudut sempit masih meleset dari sasaran. Menjelang turun minum, Toulouse mulai memberikan perlawanan melalui peluang Aron Dønnum dan Warren Kamanzi, namun skor 1-0 bertahan hingga jeda.

Tekanan Toulouse di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Toulouse meningkatkan intensitas serangan secara signifikan. Belum genap satu menit laga berjalan, Santiago Hidalgo melepaskan tembakan yang melambung tipis di atas mistar. Tak lama berselang, giliran Yann Gboho yang membuat publik tuan rumah waswas setelah tendangannya membentur tiang gawang.

Pertandingan sempat berjalan alot dan diwarnai sejumlah pelanggaran serta kericuhan kecil antarpemain. Menjelang akhir laga, Toulouse terus mengurung pertahanan Marseille. Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat kiper Marseille, Gerónimo Rulli, tidak terlalu bekerja keras. Tercatat, tim tamu hanya mampu melepaskan satu tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan.

Rekor Dominasi Marseille

Berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang, Marseille kini memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka atas Toulouse menjadi 24 pertemuan beruntun di Ligue 1. Kemenangan ini membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen sementara, menggeser Lyon.

Di sisi lain, Toulouse kini melewati enam laga liga tanpa kemenangan. Meski begitu, mereka masih memiliki selisih 12 poin yang aman dari zona degradasi dan kini bisa mengalihkan fokus ke semifinal Coupe de France melawan RC Lens pada April mendatang. (Flash Score/Z-2)