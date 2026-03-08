Nantes vs Angers: Angers Menang 1-0 Atas Nantes, Amine Sbaï Jadi Pahlawan Kemenangan

Angers SCO sukses permalukan Nantes 1-0 lewat gol voli Amine Sbaï. Hasil ini membuat Nantes kian terpuruk di zona degradasi Ligue 1. (Angers SCO)

ANGERS SCO sukses memetik kemenangan tandang ketiga mereka musim ini setelah menumbangkan rivalnya, Nantes, dengan skor tipis 1-0 di Stade de la Beaujoire. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri catatan buruk Angers yang gagal mencetak gol dalam tiga laga liga sebelumnya.

Laga dimulai dengan inisiatif serangan dari tim tamu. Angers memberikan ancaman pertama lewat umpan berbahaya Jacques Ekomié yang memaksa Yassine Belkhdim melakukan manuver tajam, meski sayangnya sang pemain harus ditarik keluar lebih awal akibat cedera.

Babak Pertama yang Alot

Nantes mencoba merespons melalui Ignatius Ganago yang berhasil mengontrol bola lambung dengan dada di depan gawang. Namun, sentuhan akhir yang buruk memungkinkan kiper Angers, Hervé Koffi, mengamankan bola dengan mudah.

Sebelum turun minum, Angers hampir memecah kebuntuan lewat sundulan Goduine Koyalipou, namun kiper kawakan Anthony Lopes tampil sigap menepis bola. Skor kacamata bertahan hingga jeda, meskipun Nantes sempat membuang peluang emas lewat tendangan Johann Lepenant yang melenceng.

Gol Tunggal Amine Sbaï Jadi Pembeda

Memasuki babak kedua, performa Angers meningkat signifikan. Amine Sbaï menjadi pusat serangan tim tamu dan terbukti menjadi momok bagi pertahanan Nantes. Gol yang dinanti akhirnya lahir melalui aksi brilian Sbaï yang mengontrol umpan tarik Jordan Lefort dengan dada sebelum melepaskan tendangan voli yang menggetarkan jala gawang Lopes.

Tertinggal satu gol, Nantes justru tampil tumpul. Skuad berjuluk Les Canaris itu baru bisa mencatatkan tembakan tepat sasaran pertama mereka pada menit ke-69 melalui Dehmaine Tabibou, yang dengan mudah diamankan oleh Koffi. Meski mendominasi penguasaan bola di menit-menit akhir, Nantes gagal menciptakan ancaman serius selain dari tendangan bebas Tabibou yang mampu ditepis.

Rekor Buruk Tuan Rumah

Kemenangan ini sangat krusial bagi Angers yang kini merangkak naik ke peringkat 11 klasemen sementara Ligue 1, unggul 15 poin dari zona degradasi otomatis. Sebaliknya bagi Nantes, kekalahan ini memperpanjang rekor buruk mereka di kandang sebagai tim dengan performa home terburuk di divisi tersebut.

Nantes kini terpaku di zona merah dan terpaut tujuh poin dari zona aman. Dengan sisa sembilan pertandingan, masalah klasik mereka, kebobolan gol pertama dalam 18 kesempatan musim ini, kian mengancam peluang mereka untuk bertahan di kasta tertinggi Liga Prancis. (Flash Score/Z-2)