PSG vs Monaco: Pasukan Luis Enique Dibantai di Kandang Sendiri

Headline
Kejutan besar terjadi di pekan ke-25 Ligue 1 musim 2025/2026. Paris Saint-Germain (PSG) harus mengakui keunggulan AS Monaco dengan skor mencolok 1-3 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Parc des Princes, Sabtu (7/3) dini hari WIB.
PSG sebenarnya memulai laga dengan sangat dominan. Mengandalkan kreativitas Vitinha di lini tengah dan kecepatan Khvicha Kvaratskhelia, tuan rumah terus mengurung pertahanan Monaco. Namun, petaka datang pada menit ke-27. Berawal dari kesalahan koordinasi di lini belakang, Maghnes Akliouche berhasil mencuri bola dan menaklukkan Matvey Safonov untuk membawa Monaco unggul 1-0.
Memasuki babak kedua, Luis Enrique memasukkan Ousmane Dembele untuk menambah daya dobrak. Alih-alih menyamakan kedudukan, PSG justru kembali kebobolan pada menit ke-55. Pemain pengganti Aleksandr Golovin melepaskan tembakan melengkung yang gagal dihalau kiper PSG.
Harapan sempat muncul bagi pendukung tuan rumah ketika Bradley Barcola memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 pada menit ke-71. Namun, kegembiraan itu hanya bertahan dua menit. Folarin Balogun mengunci kemenangan Monaco menjadi 1-3 lewat skema serangan balik cepat di menit ke-73.
|Skor Akhir
|PSG 1 - 3 AS Monaco
|Pencetak Gol PSG
|Bradley Barcola (71')
|Pencetak Gol Monaco
|M. Akliouche (27'), A. Golovin (55'), F. Balogun (73')
|Penguasaan Bola
|73% - 27%
Paris Saint-Germain (4-3-3): Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Dro Fernández; Désiré Doué, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia.
AS Monaco (3-4-3): Philipp Köhn; Thilo Kehrer, Denis Zakaria, Wout Faes; Vanderson, Aladji Bamba, Lamine Camara, Caio Henrique; Maghnes Akliouche, Folarin Balogun, Mamadou Coulibaly.
Kekalahan ini menjadi peringatan keras bagi PSG yang masih duduk di puncak klasemen dengan 57 poin. Sementara itu, Monaco naik ke peringkat kelima dengan koleksi 40 poin dari 25 pertandingan.
