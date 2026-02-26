PSG vs Monaco: Luis Enrique Kritik Konsistensi Les Parisiens Usai Lolos Dramatis

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PELATIH Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique, meminta timnya segera meningkatkan level permainan menjelang babak 16 besar Liga Champions. Permintaan tegas ini disampaikan setelah Les Parisiens lolos secara dramatis dari fase playoff.
Duel panas PSG vs Monaco pada leg kedua playoff fase gugur di Parc des Princes, Kamis (26/2) WIB, berakhir dengan skor imbang 2-2. Hasil ini membuat PSG unggul agregat tipis 5-4 setelah kemenangan 3-2 di pertemuan pertama.
PSG datang dengan modal keunggulan satu gol, namun AS Monaco tampil agresif sejak awal. Maghnes Akliouche berhasil membawa tim tamu memimpin di Parc des Princes sekaligus menyamakan agregat. Situasi mulai berpihak pada tuan rumah ketika penggawa Monaco, Mamadou Coulibaly, diusir wasit pada awal babak kedua.
Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan dengan baik oleh armada Luis Enrique. Marquinhos berhasil menyamakan kedudukan sebelum bintang baru mereka, Khvicha Kvaratskhelia, membuat PSG berbalik unggul 2-1.
Meski bermain dengan 10 orang, Monaco menunjukkan daya juang tinggi dengan membalas lewat gol Jordan Teze. Monaco bahkan nyaris memaksa laga ke babak perpanjangan waktu andai peluang emas Wout Faes di menit akhir tidak terbuang sia-sia.
Statistik Pertandingan PSG vs Monaco:
Meski saat ini memimpin klasemen Ligue 1 dan berstatus sebagai juara bertahan Liga Champions, performa PSG dinilai belum sekonsisten musim lalu saat mereka mendominasi Eropa. Luis Enrique mengakui bahwa timnya perlu berbenah.
“Kami tentu bisa dan ingin berkembang, tetapi selalu ada lawan dan kami tahu betapa sulitnya pertandingan ini,” ujar Luis Enrique sebagaimana dikutip dari AFP.
Terkait potensi lawan di babak 16 besar, PSG kemungkinan besar akan bertemu raksasa Premier League, Chelsea, atau mantan klub Enrique, Barcelona. “Laga berikutnya akan lebih sulit. Chelsea atau Barcelona, tidak buruk. Namun jika ada tim yang siap, itu adalah kami," katanya dengan penuh percaya diri.
Selain kolektivitas tim, Enrique juga menaruh harapan besar pada peraih Ballon d’Or, Ousmane Dembele, untuk segera kembali ke kondisi puncak. Penyerang berusia 28 tahun itu sedang mengalami penurunan produktivitas akibat cedera, di mana ia baru mengoleksi 11 gol musim ini dibandingkan 35 gol pada musim lalu.
“Kami siap menghadapi siapa pun di kompetisi mana pun. Kami memang banyak dilanda cedera, tetapi itu bukan alasan. Musim masih menyisakan sekitar tiga bulan dan target kami adalah memenangi setiap kompetisi," pungkas Enrique.
PSG kini menanti hasil undian babak 16 besar Liga Champions untuk menentukan langkah mereka selanjutnya dalam misi mempertahankan trofi "Si Kuping Besar". (Z-10)
SEORANG pendukung Real Madrid yang diduga melakukan salam Nazi diusir dari stadion sebelum pertandingan Liga Champions Madrid vs Benfica, di Stadion Santiago Bernabeu, Kamis (26/2) dini hari.
DUA gol kilat Patrik Schick memastikan kemenangan krusial Bayer Leverkusen saat bertandang ke markas Olympiakos pada laga Olympiakos vs Leverkusen lanjutan Liga Champions
Kemenangan tipis 1-0 Real Madrid atas Benfica pada leg pertama playoff fase gugur Liga Champions, Rabu (18/2/) dini hari WIB, harus dibayar mahal dengan mencuatnya isu rasisme.
TIM Paris Saint-Germain dapat membalikkan keunggulan dan berakhir menang 3-2 di laga Monaco vs PSG dalam leg pertama playoff 16 besar Liga Champions di Stadion Louis II, Monaco, Selasa (17/2)
PELATIH Galatasaray Okan Buruk menyebut kemenangan Galatasaray atas Juventus 5-2 saat leg pertama 16 besar Liga Champions, malam tadi (18/2) tak akan terlupakan.
AS Monaco sukses menumbangkan PSG 3-1 di Parc des Princes. Gol Akliouche, Golovin, dan Balogun hentikan tren positif tim asuhan Luis Enrique.
PSG melaju ke 16 besar setelah imbang 2-2 dengan AS Monaco pada leg kedua playoff di Paris, Kamis dini hari WIB. Sebelumnya pada leg pertama di Monaco, PSG menang dengan skor tipis
PSG menang 3-0 atas Metz di Parc des Princes. Luis Enrique memuji keseriusan timnya yang kini memuncaki klasemen Liga Prancis usai pesaing terdekat Lens kalah.
PSG kalah 1-3 dari Rennes di Ligue 1. Kekalahan ini mengancam posisi puncak klasemen dan membuka peluang bagi rival untuk menggeser juara bertahan.
Pelatih PSG Luis Enrique dan Ousmane Dembele buka suara terkait kekalahan mengejutkan 3-1 dari Rennes. Efisiensi jadi masalah besar Les Parisiens.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved