Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Malam Ini 18-19 Maret 2026

LIGA Champions 2025/2026, telah memasuki fase krusial di babak 16 besar. Sejumlah tim besar sudah memastikan diri lolos, sementara lainnya harus berjuang hidup mati pada Kamis dini hari nanti.

Hasil Liga Champions Rabu, 18 Maret 2026

Pada pertandingan yang berlangsung Rabu dini hari, Real Madrid, PSG, Arsenal, dan Sporting CP resmi mengamankan tiket perempat final. Real Madrid sukses mempermalukan Manchester City di Etihad dengan skor 2-1, sementara PSG tampil perkasa di kandang Chelsea dengan kemenangan telak 3-0.

Highlight Comeback: Sporting CP mencatatkan sejarah dengan membalikkan defisit 0-3 dari Bodo/Glimt menjadi kemenangan agregat 5-3 setelah menang 5-0 di leg kedua melalui babak perpanjangan waktu.

Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Malam Ini

Berikut adalah jadwal lengkap pertandingan leg kedua babak 16 besar yang akan berlangsung pada Kamis, 19 Maret 2026 dini hari WIB:

Pertandingan Kick-off (WIB) Siaran Langsung Barcelona vs Newcastle United 00.45 Vidio / beIN Sports Liverpool vs Galatasaray 03.00 MOJI TV / Vidio Bayern Munchen vs Atalanta 03.00 Vidio Tottenham vs Atletico Madrid 03.00 Vidio / beIN Sports

Misi Berat Liverpool di Anfield

Liverpool mengusung misi wajib menang saat menjamu Galatasaray di Anfield. Setelah kalah 0-1 di leg pertama, skuad asuhan Arne Slot harus menang dengan selisih minimal dua gol untuk lolos langsung ke babak 8 besar. Dukungan publik Anfield diharapkan menjadi faktor kunci dalam laga yang disiarkan langsung oleh MOJI TV ini.

Informasi Streaming: Seluruh pertandingan Liga Champions dapat disaksikan secara live streaming melalui aplikasi Vidio dengan berlangganan paket Platinum atau Diamond.