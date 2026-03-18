Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Malam Ini 18-19 Maret 2026

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
LIGA Champions 2025/2026, telah memasuki fase krusial di babak 16 besar. Sejumlah tim besar sudah memastikan diri lolos, sementara lainnya harus berjuang hidup mati pada Kamis dini hari nanti.
Pada pertandingan yang berlangsung Rabu dini hari, Real Madrid, PSG, Arsenal, dan Sporting CP resmi mengamankan tiket perempat final. Real Madrid sukses mempermalukan Manchester City di Etihad dengan skor 2-1, sementara PSG tampil perkasa di kandang Chelsea dengan kemenangan telak 3-0.
Berikut adalah jadwal lengkap pertandingan leg kedua babak 16 besar yang akan berlangsung pada Kamis, 19 Maret 2026 dini hari WIB:
|Pertandingan
|Kick-off (WIB)
|Siaran Langsung
|Barcelona vs Newcastle United
|00.45
|Vidio / beIN Sports
|Liverpool vs Galatasaray
|03.00
|MOJI TV / Vidio
|Bayern Munchen vs Atalanta
|03.00
|Vidio
|Tottenham vs Atletico Madrid
|03.00
|Vidio / beIN Sports
Liverpool mengusung misi wajib menang saat menjamu Galatasaray di Anfield. Setelah kalah 0-1 di leg pertama, skuad asuhan Arne Slot harus menang dengan selisih minimal dua gol untuk lolos langsung ke babak 8 besar. Dukungan publik Anfield diharapkan menjadi faktor kunci dalam laga yang disiarkan langsung oleh MOJI TV ini.
