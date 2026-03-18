Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

Media Indonesia
18/3/2026 14:13
Jadwal Liga Champions 2026 Malam Ini 19 Maret 2026: Liverpool & Barca Main
Jadwal Liga Champions 2026

JADWAL 16 besar Liga Champions 2025/2026 memasuki puncaknya pada Kamis (19/3/2026) dini hari WIB. Empat tiket perempat final masih diperebutkan oleh tim-tim raksasa seperti Barcelona, Liverpool, dan Bayern Munchen. Simak jadwal Liga Champions 2026 malam ini

Jadwal Liga Champions 2026 Pertandingan Kamis, 19 Maret 2026

Pertandingan Waktu (WIB) Agregat Live
Barcelona vs Newcastle 00.45 1-1 SCTV / Vidio
Liverpool vs Galatasaray 03.00 0-1 Moji / Vidio
Bayern Munchen vs Atalanta 03.00 6-1 Vidio
Tottenham vs Atletico Madrid 03.00 2-5 Vidio

Daftar Tim Lolos Perempat Final (Update 18 Maret)

  • Real Madrid (Singkirkan Man City)
  • Arsenal (Singkirkan Leverkusen)
  • PSG (Singkirkan Chelsea)
  • Sporting CP (Singkirkan Bodo/Glimt)

Analisis Singkat: Peluang Wakil Inggris

Setelah Manchester City dan Chelsea dipastikan tersingkir, beban wakil Inggris kini ada di pundak Liverpool dan Tottenham Hotspur. Liverpool memiliki peluang lebih besar karena hanya tertinggal satu gol dan akan bermain di hadapan pendukung sendiri di Anfield. Sebaliknya, Tottenham menghadapi misi mustahil untuk membalikkan keadaan setelah kalah telak 2-5 dari Atletico Madrid di leg pertama.

Sementara itu, Barcelona akan menjamu Newcastle United dengan kondisi agregat sama kuat 1-1. Keunggulan gol tandang sudah tidak berlaku, sehingga kemenangan mutlak diperlukan oleh kedua tim untuk melaju ke fase berikutnya. (H-4)



Editor : Indriyani Astuti
