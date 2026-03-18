Jadwal Liga Champions 2026 Malam Ini 19 Maret 2026: Liverpool & Barca Main

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
JADWAL 16 besar Liga Champions 2025/2026 memasuki puncaknya pada Kamis (19/3/2026) dini hari WIB. Empat tiket perempat final masih diperebutkan oleh tim-tim raksasa seperti Barcelona, Liverpool, dan Bayern Munchen. Simak jadwal Liga Champions 2026 malam ini
|Pertandingan
|Waktu (WIB)
|Agregat
|Live
|Barcelona vs Newcastle
|00.45
|1-1
|SCTV / Vidio
|Liverpool vs Galatasaray
|03.00
|0-1
|Moji / Vidio
|Bayern Munchen vs Atalanta
|03.00
|6-1
|Vidio
|Tottenham vs Atletico Madrid
|03.00
|2-5
|Vidio
Setelah Manchester City dan Chelsea dipastikan tersingkir, beban wakil Inggris kini ada di pundak Liverpool dan Tottenham Hotspur. Liverpool memiliki peluang lebih besar karena hanya tertinggal satu gol dan akan bermain di hadapan pendukung sendiri di Anfield. Sebaliknya, Tottenham menghadapi misi mustahil untuk membalikkan keadaan setelah kalah telak 2-5 dari Atletico Madrid di leg pertama.
Sementara itu, Barcelona akan menjamu Newcastle United dengan kondisi agregat sama kuat 1-1. Keunggulan gol tandang sudah tidak berlaku, sehingga kemenangan mutlak diperlukan oleh kedua tim untuk melaju ke fase berikutnya. (H-4)
