Barcelona vs Newcastle: Trippier Serukan Perang Terbuka di Camp Nou

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
BEK veteran Newcastle United, Kieran Trippier, mengirimkan pesan tantangan menjelang duel krusial Barcelona vs Newcastle pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2025/2026. Bermain di Stadion Spotify Camp Nou yang baru saja menambah kapasitasnya menjadi 62.000 penonton, Trippier menegaskan bahwa The Magpies tidak akan datang untuk sekadar bertahan.
Setelah hasil imbang 1-1 yang dramatis pada leg pertama di St. James' Park, di mana gol Harvey Barnes dibatalkan oleh penalti menit akhir Lamine Yamal, Trippier percaya kunci kelolosan Newcastle adalah keberanian untuk bermain terbuka melawan raksasa Catalan tersebut.
Pertandingan Barcelona vs Newcastle kali ini menjadi panggung bentrokan dua filosofi dan profil skuad yang kontras. Berdasarkan data Transfermarkt, rata-rata usia pemain Barcelona berada di angka 25,6 tahun, jauh lebih muda dibandingkan skuad Newcastle yang mencapai rata-rata 28 tahun.
Trippier, yang kini menginjak usia 35 tahun, menilai kematangan mental rekan-rekannya akan menjadi senjata utama di atmosfer Camp Nou yang intimidatif.
"Benar bahwa Barcelona mempunyai pemain-pemain muda berbakat. Namun, kami sudah dua kali melawan mereka musim ini dan dapat menyaingi mereka. Kami memiliki tim yang berpengalaman," tegas Trippier dikutip dari Antara, Rabu (28/3).
Kepercayaan diri Trippier kian berlipat seiring kembalinya pilar-pilar penting dari ruang perawatan. Kehadiran gelandang jangkar Bruno Guimaraes diprediksi akan menjadi motor serangan sekaligus pemutus arus kreativitas lini tengah Blaugrana dalam laga Barcelona vs Newcastle nanti.
Secara statistik di Liga Champions 2025/2026, kedua tim telah bersua dua kali dengan hasil yang sangat ketat:
|Pertemuan
|Hasil
|Keterangan
|Fase Liga
|Barcelona 2-1 Newcastle
|Kemenangan tipis Barca
|Leg 1 16 Besar
|Newcastle 1-1 Barcelona
|Imbang di St. James' Park
Andai mampu menumbangkan tuan rumah, ini akan menjadi sejarah emas bagi Newcastle United dengan lolos ke perempat final Liga Champions untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub. Sebaliknya, Barcelona asuhan Hansi Flick berambisi menjaga tren positif mereka di kandang setelah sebelumnya menghancurkan Sevilla 5-2 di kancah domestik.
Prediksi Susunan Pemain Barcelona vs Newcastle:
Barcelona (4-2-3-1): Joan Garcia; Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin; Pedri, Marc Bernal; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Ferran Torres.
Newcastle (4-2-3-1): Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall; Sandro Tonali, Joelinton; Jacob Murphy, Nick Woltemade, Harvey Barnes; Anthony Gordon.
Laga hidup mati Barcelona vs Newcastle akan disiarkan langsung pada Kamis (19/3) pukul 03.00 WIB. Akankah keberanian Trippier berbuah sejarah, atau keajaiban talenta muda Barca yang kembali berjaya? (Z-10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved