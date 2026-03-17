Tempat Menonton Chelsea vs PSG: Link Live Streaming & TV

CHELSEA akan menjamu Paris Saint-Germain (PSG) dalam laga hidup-mati leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2025/2026 di Stamford Bridge pada Rabu (18/3) dini hari WIB. Pertandingan ini menjadi ujian mental bagi The Blues yang tertinggal agregat telak 2-5.
Laga ini dijadwalkan kick-off pada pukul 03.00 WIB. Bagi para penggemar sepak bola di tanah air, berikut adalah panduan tempat menontonnya:
Chelsea harus memperbaiki lini pertahanan mereka setelah kebobolan tiga gol dalam 20 menit terakhir di Paris. Pelatih Liam Rosenior diprediksi akan mengandalkan kreativitas Cole Palmer untuk membongkar pertahanan PSG yang dikawal Marquinhos.
|Tanggal
|Ajang
|Laga
|Skor
|11/03/2026
|UCL (Leg 1)
|PSG vs Chelsea
|5-2
|13/07/2025
|Piala Dunia Antarklub
|Chelsea vs PSG
|3-0
Chelsea (4-2-3-1): Jorgensen; Malo Gusto, Colwill, Disasi, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer, Garnacho; Joao Pedro.
PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery, Fabian Ruiz; Dembele, Barcola, Kvaratskhelia.
Insiden tersebut terjadi pada masa tambahan waktu babak kedua saat Chelsea sedang tertinggal 2-4 dan berupaya mengejar defisit gol dari PSG di laga leg pertama 16 besar Liga Champions.
Kehilangan Reece James menjadi pukulan telak bagi Chelsea, mengingat perannya yang vital di lini pertahanan sekaligus sebagai pemimpin di lapangan.
Secara matematis, PSG berada di atas angin; mereka tetap bisa lolos ke fase berikutnya meskipun menelan kekalahan, asalkan margin skor tidak lebih dari dua gol.
Chelsea adalah tim yang mengalahkan PSG di laga final Piala Dunia Antarklub 2025.
