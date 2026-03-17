Tempat Menonton Chelsea vs PSG: Link Live Streaming & TV

Tempat Menonton Chelsea vs PSG.(AFP)

CHELSEA akan menjamu Paris Saint-Germain (PSG) dalam laga hidup-mati leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2025/2026 di Stamford Bridge pada Rabu (18/3) dini hari WIB. Pertandingan ini menjadi ujian mental bagi The Blues yang tertinggal agregat telak 2-5.

Jadwal Siaran Langsung Chelsea vs PSG

Laga ini dijadwalkan kick-off pada pukul 03.00 WIB. Bagi para penggemar sepak bola di tanah air, berikut adalah panduan tempat menontonnya:

Televisi: MOJI TV (Free-to-air)

MOJI TV (Free-to-air) Streaming: Vidio (Aplikasi dan Website)

Vidio (Aplikasi dan Website) Stadion: Stamford Bridge, London

Misi Mengejar Defisit 3 Gol

Chelsea harus memperbaiki lini pertahanan mereka setelah kebobolan tiga gol dalam 20 menit terakhir di Paris. Pelatih Liam Rosenior diprediksi akan mengandalkan kreativitas Cole Palmer untuk membongkar pertahanan PSG yang dikawal Marquinhos.

Statistik Pertemuan (Head to Head)

Tanggal Ajang Laga Skor 11/03/2026 UCL (Leg 1) PSG vs Chelsea 5-2 13/07/2025 Piala Dunia Antarklub Chelsea vs PSG 3-0

Prediksi Susunan Pemain Chelsea vs PSG

Chelsea (4-2-3-1): Jorgensen; Malo Gusto, Colwill, Disasi, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer, Garnacho; Joao Pedro.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery, Fabian Ruiz; Dembele, Barcola, Kvaratskhelia.

Saksikan perjuangan Chelsea membalikkan keadaan melawan sang juara bertahan PSG secara langsung hanya di MOJI dan Vidio pekan ini.