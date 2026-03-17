Cedera, Reece James Dipastikan Absen Saat Chelsea Jamu PSG di Leg Kedua 16 Besar Liga Champions

Bek Chelsea Reece James

CHELSEA dipastikan tampil pincang saat menjamu Paris Saint-Germain (PSG) dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Stamford Bridge, Rabu (18/3) dini hari WIB. Sang kapten, Reece James, dikonfirmasi absen akibat cedera yang didapatnya pada laga terakhir.

Kabar buruk ini disampaikan langsung oleh pelatih Chelsea, Liam Rosenior. James mengalami cedera sesaat setelah memperkuat The Blues melawan Newcastle United di ajang Liga Primer Inggris, akhir pekan lalu.

Kehilangan James menjadi pukulan telak, mengingat perannya yang vital di lini pertahanan sekaligus sebagai pemimpin di lapangan.

Dalam sesi jumpa pers pralaga, Rosenior tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas absennya sang kapten di momen krusial ini.

"Itu sangat membuat frustrasi dan mengecewakan bagi kami, dan kami belum tahu sepenuhnya seberapa parah cedera itu, tetapi itu membuatnya absen dari pertandingan besok," ujar Rosenior sebagaimana dilansir laman resmi klub.

Ancaman Absen Panjang

Hingga saat ini, tim medis Chelsea masih melakukan pemantauan intensif untuk menentukan durasi pasti pemulihan James.

Namun, laporan awal menyebutkan bahwa pemain internasional Inggris tersebut berpotensi menepi hingga beberapa pekan ke depan.

Rosenior mengakui bahwa situasi ini sangat tidak ideal bagi skuatnya. Mengingat status James sebagai kapten, kehadirannya sangat dibutuhkan untuk mengangkat mentalitas tim yang sedang berada di posisi sulit.

"Jelas, kami tahu betapa pentingnya dia sebagai pemain, betapa pentingnya dia sebagai pemimpin dalam tim sebagai kapten kami," kata Rosenior.

Misi Berat di Stamford Bridge

Absennya James kian memperberat langkah Chelsea untuk melaju ke perempat final Liga Champions. Tim asal London Barat ini harus menghadapi fakta bahwa mereka tertinggal agregat cukup jauh.

Di laga leg pertama 16 besar Liga Champions, pekan lalu, di kandang PSG, Chelsea dipaksa menyerah dengan skor telak 5-2.

Kini, di hadapan pendukungnya sendiri, Chelsea memikul beban berat. Mereka wajib menang dengan selisih minimal empat gol untuk membalikkan keadaan dan mengamankan tiket ke fase berikutnya.

Tanpa sang kapten di lapangan, mampukah Liam Rosenior meramu strategi yang tepat untuk menciptakan keajaiban di Stamford Bridge? (Ant/Z-1)