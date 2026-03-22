Liam Rosenior Pasang Badan Usai Kekalahan Telak Chelsea di Markas Everton

Pelatih Chelsea Liam Rosenior(AFP/Darren Staples)

MANAJER Chelsea, Liam Rosenior, bereaksi keras atas kekalahan 0-3 timnya dari Everton di Stadion Hill Dickinson, Minggu (22/3) dini hari WIB. Di tengah tekanan publik yang kian meningkat, Rosenior mengakui bahwa kritik negatif yang menerjang skuadnya saat ini adalah hal yang wajar.

"Ada banyak kebisingan, banyak kebisingan negatif, dan itu memang pantas, terkait performa kami dalam seminggu terakhir," ujar Rosenior sebagaimana dikutip dari AFP.

Mengakui Kesalahan Taktis dan Mentalitas

Rosenior menyoroti kegagalan timnya dalam meredam intensitas Everton. Ia menilai kesalahan-kesalahan individu di awal laga menjadi pemicu bangkitnya kepercayaan diri Everton yang didukung penuh oleh suporter mereka.

"Apa yang terjadi adalah penonton memberikan energi kepada lawan dan kemudian kepercayaan diri mereka meningkat. Pada akhirnya, Everton layak mendapatkan kemenangan dan itu adalah sesuatu yang perlu kami perbaiki dengan sangat, sangat cepat," tegasnya.

Meski sempat menerapkan formasi 4-4-2 yang ia anggap cukup nyaman, Rosenior secara terbuka mengambil tanggung jawab atas rapuhnya koordinasi pertahanan The Blues. Baginya, perbedaan efektivitas di kedua kotak penalti menjadi faktor pembeda yang sangat mencolok dalam laga tersebut.

Pembelaan Terhadap Progres Tim

Di balik kekecewaan tersebut, suksesor Enzo Maresca ini tetap memberikan pembelaan terhadap progres tim di bawah arahannya. Ia mencatatkan bahwa dari 10 laga liga terakhir, Chelsea telah mengumpulkan 17 poin, sebuah torehan yang menurutnya masih dalam jalur kompetitif.

"Kami harus menjaga kepercayaan diri dan ketenangan kami. Jeda internasional mungkin datang di waktu yang tepat bagi kami untuk mengisi ulang tenaga, memulihkan energi, dan bersiap kembali untuk rangkaian laga sisa yang sangat penting," lanjutnya kepada BBC.

Optimisme di Tengah Tekanan

Menutup pernyataannya, Rosenior meminta para penggemar untuk tidak terpengaruh oleh opini luar dan tetap fokus pada fakta bahwa selisih poin di papan atas masih sangat ketat.

"Kami hanya terpaut satu poin dari zona Liga Champions. Saya sedang belajar tentang klub ini. Lupakan kebisingan itu, kita harus tetap tenang dan menjaga komposisi kita. Jeda internasional datang di waktu yang tepat untuk memulai kembali," pungkas Rosenior dengan optimis.

Kini, tugas berat menanti Rosenior untuk membuktikan bahwa masa jeda ini benar-benar bisa menjadi titik balik bagi Chelsea guna mengamankan tiket kompetisi Eropa musim depan. (Z-1)