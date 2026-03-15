Mikel Arteta Usai Max Dowman Cetak Sejarah: Insting Saya Terbukti Benar!

Manajer Arsenal, Mikel Arteta, memuji dampak luar biasa Max Dowman saat membekuk Everton. Arteta mengungkap alasan di balik keputusannya memainkan sang wonderkid.(Arsenal)

MANAJER Arsenal, Mikel Arteta, tampak sangat emosional setelah timnya meraih kemenangan krusial 2-0 atas Everton di Emirates Stadium. Selain menjaga posisi di puncak klasemen Liga Premier Inggris, laga ini menjadi panggung bersejarah bagi Max Dowman yang sukses mencetak rekor sebagai pencetak gol termuda sepanjang sejarah kompetisi.

Dalam sesi wawancara usai laga, Arteta mengungkapkan bahwa keputusannya memasukkan Dowman didasari oleh insting kuat. Ia melihat talenta berusia 16 tahun itu tidak gentar meski harus bermain dalam tekanan besar.

"Mungkin di kepala saya, saya memiliki firasat (gut feeling). Kemarin dia berlatih dan dalam beberapa hari terakhir saya merasa ini adalah momen untuknya. Mungkin karena dia tampak tidak terpengaruh oleh peristiwa, momen, konteks, atau lawan. Dia bermain dengan sangat alami," ujar Arteta.

Arteta menambahkan bahwa ia hanya memberikan instruksi sederhana sebelum mengirim Dowman ke lapangan. "Lakukan tugasmu dan menangkan pertandingan untuk kami," ungkapnya menirukan pesan kepada sang pemain muda.

Kemenangan ini terasa spesial karena gol baru tercipta di fase akhir pertandingan. Arteta menyebut atmosfer di Emirates saat itu adalah salah satu momen terbaik yang pernah mereka alami bersama. Baginya, melihat kebahagiaan di bangku cadangan setelah gol tercipta adalah alasan mengapa ia begitu mencintai sepak bola.

"Sangat besar karena Anda mengerahkan begitu banyak semangat, upaya, dan jam kerja ke dalam ini. Saat Anda berbalik dan melihat bangku cadangan dan mata mereka dipenuhi kebahagiaan itu, kegembiraan yang membuat Anda hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Itu membuat semua kesulitan yang kami lalui terasa masuk akal," jelas manajer asal Spanyol tersebut.

Meski Dowman menjadi pusat perhatian, Arteta meminta semua pihak untuk tetap tenang dan tidak memberikan beban berlebihan kepada sang pemain. Saat ditanya apakah Dowman akan segera menjadi starter, Arteta menjawab dengan santai, "Tenang! Mari kita membumi hari ini dan menikmati momen ini karena ini sangat intens dan berharga, kita lihat saja besok."

Arteta juga memberikan apresiasi kepada Everton yang dianggapnya sebagai lawan yang sangat sulit ditembus dan terorganisir dengan baik. Namun, ketenangan dan kedewasaan para pemain Arsenal, ditambah dukungan luar biasa dari suporter, menjadi kunci pemecah kebuntuan.

Dengan hasil ini, Arsenal menunjukkan mereka memiliki kedalaman skuad yang luar biasa, di mana pemain pengganti seringkali menjadi pembeda. Semangat pantang menyerah ini menjadi modal berharga The Gunners dalam persaingan perburuan gelar juara musim ini. (Arsenal/Z-2)