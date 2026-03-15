Max Dowman Ukir Sejarah Jadi Pencetak Gol Termuda dalam Sejarah Liga Premier Inggris

Bintang muda Arsenal, Max Dowman, mengukir sejarah baru sebagai pencetak gol termuda Liga Premier Inggris saat melawan Everton, melampaui rekor James Vaughan dan Cesc Fabregas.(Arsenal)

SEBUAH catatan bersejarah baru saja tercipta di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Inggris. Winger muda berbakat, Max Dowman, resmi menobatkan dirinya sebagai pencetak gol termuda sepanjang sejarah Liga Premier setelah membobol gawang Everton. Gol tersebut tidak hanya membawa kemenangan bagi timnya, tetapi juga meruntuhkan rekor yang telah bertahan selama dua dekade.

Dowman mencatatkan namanya di papan skor pada usia yang baru menginjak 16 tahun 73 hari. Catatan fenomenal ini mematahkan rekor sebelumnya yang dipegang mantan penggawa Everton, James Vaughan. Pada April 2005, Vaughan mencetak gol ke gawang Crystal Palace saat berusia 16 tahun 270 hari. Artinya, Dowman melampaui pencapaian Vaughan dengan selisih 197 hari lebih muda.

Ada fakta menarik di balik tumbangnya rekor ini. Saat James Vaughan mencetak rekor tersebut 20 tahun silam, Mikel Arteta merupakan salah satu pemain yang merumput untuk Everton di lapangan. Kini, bertahun-tahun kemudian, Arteta-lah sosok manajer yang memberikan kepercayaan dan kesempatan bagi Dowman untuk melakukan debut hingga akhirnya menciptakan sejarah baru di Liga Premier.

Laju karier Dowman memang tergolong kilat. Saat melakoni debutnya melawan Leeds United pada Agustus lalu, ia sudah mencatatkan diri sebagai pemain termuda kedua di liga, tepat di belakang rekan setimnya, Ethan Nwaneri. Namun, lewat golnya ke gawang The Toffees, Dowman kini memegang predikat sebagai pencetak gol paling belia sejak format Premier League dibentuk pada 1992.

Selain memecahkan rekor liga, Dowman juga menggeser posisi sang legenda klub, Cesc Fabregas, dalam daftar pencetak gol termuda internal Arsenal. Fabregas sebelumnya memegang rekor tersebut sejak Desember 2003, enam tahun sebelum Dowman lahir, ketika ia mencetak gol di Piala Liga melawan Wolves pada usia 16 tahun 212 hari. Dowman sukses melewati catatan Fabregas dengan keunggulan 139 hari lebih muda.

Sejatinya, Dowman memiliki waktu hingga akhir September 2026 untuk bisa memecahkan rekor ini. Namun, ketajamannya di depan gawang Everton membuat sejarah tertulis lebih cepat dari yang dibayangkan. Pencapaian ini menjadi sinyal kuat bahwa bintang baru telah lahir di London Utara, siap meneruskan tongkat estafet dari para pendahulunya.(Arsenal/Z-2)