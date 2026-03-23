Aston Villa vs West Ham 2-0: Hancurkan West Ham, Aston Villa Dekati Tiga Besar Klasemen

ASTON Villa berhasil memetik kemenangan krusial 2-0 atas West Ham United dalam lanjutan Liga Premier Inggris di Villa Park. Hasil ini tidak hanya mengakhiri tren empat laga tanpa kemenangan bagi tim asuhan Unai Emery, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam persaingan menuju kualifikasi Liga Champions UEFA.

Kemenangan ini terasa spesial karena untuk pertama kalinya sejak musim 2010/11, The Villans berhasil menyapu bersih kemenangan kandang dan tandang (head-to-head double) atas West Ham dalam satu musim.

Dominasi McGinn dan Rogers

Laga dimulai dengan kabar buruk bagi tim tamu setelah bek Jean-Clair Todibo mengalami cedera saat pemanasan. Meski begitu, kiper Mads Hermansen sempat tampil gemilang di awal laga dengan menepis sepakan Lucas Digne.

Namun, publik Villa Park akhirnya bersorak pada menit ke-15. Melalui skema tendangan bebas pendek, Matty Cash mengirim bola kepada Jadon Sancho. Dengan visi yang tajam, Sancho melepaskan umpan matang yang diselesaikan dengan tenang oleh John McGinn lewat sepakan first-time dari tepi kotak penalti. Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

Sepanjang babak pertama, Villa terus menggempur pertahanan The Hammers. Morgan Rogers menjadi ancaman nyata bagi tim tamu. Namun, upaya Rogers sempat digagalkan oleh penyelamatan gemilang Konstantinos Mavropanos tepat di garis gawang. Skor tipis tetap bertahan hingga turun minum.

Watkins Pengunci Kemenangan

Memasuki babak kedua, manajer West Ham, Nuno Espirito Santo, melakukan pergantian ganda untuk mengubah alur permainan. Strategi ini mulai membuahkan hasil saat tim tamu mulai menciptakan peluang melalui Mateus Fernandes dan sundulan Axel Disasi. Namun, ketangguhan Emiliano Martinez di bawah mistar Villa masih sulit ditembus.

Asa West Ham untuk menyamakan kedudukan justru sirna akibat kesalahan di lini belakang. Berawal dari sepakan Morgan Rogers yang gagal diantisipasi dengan sempurna oleh Hermansen, bola muntah langsung disambar oleh Ollie Watkins untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0.

Di menit-menit akhir, Tammy Abraham sempat melepaskan percobaan spekulatif, namun bola menyamping tipis dari gawang Martinez. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap tidak berubah.

Persaingan Papan Atas

Tambahan tiga poin ini membuat Aston Villa kini hanya terpaut satu poin dari peringkat ketiga yang diduduki Manchester United, serta unggul lima poin dari Liverpool. Sebaliknya, kekalahan ini menjadi pukulan bagi West Ham yang kini tertahan di posisi bawah Tottenham Hotspur setelah menderita kekalahan kedua dari sembilan laga terakhir mereka di semua kompetisi. (Flash Score/Z-2)