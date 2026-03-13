Lille vs Aston Villa, Gol Tunggal Ollie Watkins Pastikan Kemenangan The Villans di Stade Pierre-Mauroy

Headline
ASTON Villa berhasil mencuri kemenangan krusial saat bertandang ke markas Lille di laga leg pertama babak 16 besar Liga Europa 2025/2026. Bertanding di Stade Pierre-Mauroy, Jumat (13/3) dini hari WIB, The Villans menang tipis 1-0 berkat gol Ollie Watkins.
Pertandingan berlangsung alot sejak peluit pertama dibunyikan. Lille, yang mengandalkan Olivier Giroud di lini depan, terus berupaya membongkar pertahanan rapat tim tamu. Namun, kiper Emiliano Martinez tampil gemilang dengan melakukan beberapa penyelamatan penting sepanjang babak pertama.
Gol yang dinanti-nanti pendukung Villa akhirnya tercipta pada menit ke-61. Melalui skema serangan balik, Emiliano Buendia mengirimkan umpan silang matang yang disambut dengan sundulan mematikan oleh Ollie Watkins. Bola meluncur deras ke sudut gawang tanpa mampu dijangkau kiper Lille, Berke Özer.
Lille mencoba merespons dengan memasukkan beberapa pemain bertipe menyerang di sisa waktu pertandingan. Namun, strategi parkir bus yang diterapkan Unai Emery terbukti efektif meredam agresivitas tuan rumah. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga laga usai.
|Tim
|Starter (Lineups)
|Lille (4-3-3)
|Özer; Santos, Mbemba, Mandi, Perraud; Mukau, André, Bentaleb; Haraldsson, Giroud, Perrin.
|Aston Villa (4-4-1-1)
|Martínez; Bogarde, Konsa, Torres, Digne; Sancho, Onana, Luiz, Buendía; Rogers; Watkins.
Hasil ini memberikan keuntungan besar bagi Aston Villa menjelang leg kedua. Mereka hanya perlu menghindari kekalahan saat menjamu Lille di Villa Park pekan depan untuk memastikan diri melaju ke babak perempat final Liga Europa musim ini.
