Lille vs Lorient, Gol Larut Arthur Avom Buyarkan Kemenangan Les Dogues

Para pemain Lorient melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Lille di laga Ligue 1.(AFP/SAMEER AL-DOUMY )

KEMENANGAN yang sudah ada di depan mata Lille harus sirna secara dramatis dalam laga lanjutan Ligue 1 musim 2025/2026. Menjamu FC Lorient di Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, Minggu (8/3), Les Dogues harus puas berbagi poin setelah pertandingan berakhir imbang 1-1.

Tampil di hadapan pendukung sendiri, Lille langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan.

Mengandalkan penguasaan bola yang dominan, skuat asuhan Bruno Genesio terus menggempur pertahanan tim tamu. Peluang emas pertama tercipta melalui sundulan Tiago Santos, namun bola masih melenceng tipis dari sasaran.

Lorient, yang lebih banyak tertekan, bukan tanpa perlawanan. Mereka sesekali melancarkan serangan balik cepat yang cukup merepotkan.

Salah satu ancaman nyata datang dari kaki Noah Cadiou, namun kiper Lille, Berke Özer, tampil sigap mengamankan gawangnya. Meski kedua tim saling jual beli serangan, skor kacamata bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, intensitas permainan semakin meningkat. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-65. Matias Fernandez-Pardo berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan terobosan akurat dari Nabil Bentaleb. Dengan tenang, Fernandez-Pardo melepaskan tembakan ke sudut bawah gawang yang gagal dijangkau kiper Lorient, Yvon Mvogo. Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

Lille nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-71 melalui eksekusi tendangan bebas Gaëtan Perrin. Sayangnya, bola hanya membentur tiang gawang, menyelamatkan Lorient dari ketertinggalan yang lebih jauh.

Petaka bagi tuan rumah datang di masa kritis. Saat laga tampak akan berakhir untuk kemenangan Lille, Lorient memberikan kejutan di masa injury time.

Tepat pada menit ke-90+3, Arthur Avom melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras ke sudut kiri atas gawang tanpa mampu dihalau Berke Özer. Gol tersebut seketika membungkam publik tuan rumah dan mengubah skor menjadi 1-1.

Hingga wasit meniup peluit panjang, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Hasil ini menjadi kerugian bagi Lille yang tengah berupaya mengamankan posisi di zona Eropa.

Dengan hasil imbang ini, Lille harus puas hanya menambah satu poin di klasemen sementara Ligue 1 dan menduduki peringkat enam.

Sementara Lorient berhasil membawa pulang poin krusial berkat semangat pantang menyerah hingga menit akhir dan menduduki peringkat 10 klasemen Ligue 1. (Z-1)