Preview FK Crvena Zvezda vs Lille: Misi Balas Dendam "Les Dogues" di Neraka Marakana

Headline
Stadion Rajko Mitic atau yang populer disebut "Marakana" bersiap menyambut laga hidup mati antara FK Crvena Zvezda dan LOSC Lille pada leg kedua play-off knockout Liga Europa, Jumat (27/2/2026) dini hari WIB. Tuan rumah hanya butuh hasil imbang untuk melaju ke babak 16 besar.
Skuad asuhan Dejan Stankovic menunjukkan efisiensi luar biasa di kompetisi Eropa musim ini. Meski sering kalah dalam penguasaan bola, pertahanan yang digalang Milos Veljkovic terbukti sangat sulit ditembus. Kemenangan 1-0 di Prancis pada leg pertama menjadi bukti sahih taktik serangan balik cepat mereka sangat mematikan.
Kemenangan telak 3-0 atas Partizan dalam laga Derby Eternal akhir pekan lalu semakin menegaskan bahwa Crvena Zvezda sedang dalam performa terbaiknya. Dukungan puluhan ribu suporter fanatik di Belgrade diprediksi akan membuat mental para pemain Lille goyah sejak menit awal.
Tugas berat menanti Bruno Génésio. Lille harus mencetak gol di kandang lawan tanpa diperkuat sejumlah pilar penting. Absennya Ethan Mbappé dan Thomas Meunier mengurangi opsi kreativitas dan pengalaman di lini tengah serta belakang.
Harapan utama Les Dogues kini ada pada pundak Olivier Giroud. Striker veteran itu diharapkan mampu memanfaatkan bola-bola mati atau umpan silang dari sisi sayap yang ditempati Félix Correia. Namun, statistik menunjukkan Lille belum pernah mencetak gol ke gawang Crvena Zvezda dalam dua pertemuan terakhir musim ini.
|Detail
|Informasi
|Pertandingan
|FK Crvena Zvezda vs LOSC Lille
|Kompetisi
|Liga Europa (Play-off Knockout)
|Stadion
|Stadion Rajko Mitic, Belgrade
|Wasit
|Anthony Taylor (Inggris)
|Agregat Saat Ini
|1-0 untuk Crvena Zvezda
Melihat performa solid tuan rumah di kandang dan absennya banyak pemain kunci Lille, Crvena Zvezda difavoritkan untuk kembali memetik kemenangan tipis atau setidaknya mengamankan hasil imbang. Prediksi skor: FK Crvena Zvezda 1-0 Lille.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
