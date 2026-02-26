Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Media Indonesia
26/2/2026 10:01
Preview Rijeka vs Omonia Nicosia: Ambisi Tuan Rumah Segel Tiket 16 Besar
Rijeka vs Omonia Nicosia(ChatGPT)

Pertandingan leg kedua play-off Liga Konferensi 2025/2026 akan menyajikan duel sengit antara HNK Rijeka melawan Omonia Nicosia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion HNK Rijeka, Kroasia, pada Kamis malam waktu setempat.

    Informasi Pertandingan:
    Stadion: Stadion HNK Rijeka (Rujevica), Rijeka
    Waktu: Kamis, 26 Februari 2026
    Agregat Sementara: Rijeka 1-0 Omonia Nicosia

Misi Menjaga Keunggulan di Rujevica

Kemenangan 1-0 di Nicosia pekan lalu berkat gol Daniel Adu-Adjei menempatkan Rijeka dalam posisi yang sangat menguntungkan. Di hadapan pendukungnya sendiri, tim asuhan Zeljko Sopic hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan tempat di babak 16 besar.

Namun, Rijeka harus waspada terhadap kebangkitan tim tamu. Omonia Nicosia diprediksi akan tampil habis-habisan untuk mengejar ketertinggalan. Meskipun tanpa Stevan Jovetic yang absen karena cedera, Omonia masih memiliki Willy Semedo yang tampil impresif sepanjang musim ini.

Baca juga : Omonia Nicosia vs Rijeka: HNK Rijeka Permalukan Omonia Nicosia 1-0 Lewat Gol Dramatis

Data dan Fakta Pertandingan

                                                                                                                                                                                                                       

Kategori Detail
Head to Head Terakhir Omonia 0-1 Rijeka (Februari 2026)
Pemain Kunci Rijeka Toni Fruk, Daniel Adu-Adjei
Pemain Kunci Omonia Muamer Tankovic, Willy Semedo
Absensi Penting Stevan Jovetic (Omonia - Cedera), Mile Skoric (Rijeka - Cedera)

Prediksi Susunan Pemain

HNK Rijeka (3-4-2-1)

Zlomislic; Barisic, Majstorovic, Radeljic; Orec, Tiago Dantas, Barco, Lasickas; Toni Fruk, Adu-Adjei; Ante Juric.

Omonia Nicosia (4-2-3-1)

Fabiano; Masouras, Coulibaly, Panayiotou, Balkovec; Eiting, Andreou; Chatzigiovanis, Tankovic, Willy Semedo; Ryan Mmaee.

Baca juga : Preview Omonia Nicosia vs Rijeka: Menguji Benteng Siprus di Liga Konferensi UEFA

Analisis Peluang

Bermain di kandang memberikan keunggulan psikologis bagi Rijeka. Dukungan suporter di Rujevica dikenal sangat intimidatif bagi tim tamu. Sebaliknya, Omonia Nicosia harus bisa mencetak gol cepat jika ingin merusak ritme permainan Rijeka. Jika Rijeka mampu mencetak gol lebih dulu, langkah Omonia dipastikan akan semakin berat.

Prediksi Skor Akhir: Rijeka 1-1 Omonia Nicosia (Rijeka melaju dengan agregat 2-1).

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
 



Editor : Thalatie Yani
