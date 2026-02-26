Preview Rijeka vs Omonia Nicosia: Ambisi Tuan Rumah Segel Tiket 16 Besar

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Pertandingan leg kedua play-off Liga Konferensi 2025/2026 akan menyajikan duel sengit antara HNK Rijeka melawan Omonia Nicosia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion HNK Rijeka, Kroasia, pada Kamis malam waktu setempat.
Kemenangan 1-0 di Nicosia pekan lalu berkat gol Daniel Adu-Adjei menempatkan Rijeka dalam posisi yang sangat menguntungkan. Di hadapan pendukungnya sendiri, tim asuhan Zeljko Sopic hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan tempat di babak 16 besar.
Namun, Rijeka harus waspada terhadap kebangkitan tim tamu. Omonia Nicosia diprediksi akan tampil habis-habisan untuk mengejar ketertinggalan. Meskipun tanpa Stevan Jovetic yang absen karena cedera, Omonia masih memiliki Willy Semedo yang tampil impresif sepanjang musim ini.
|Kategori
|Detail
|Head to Head Terakhir
|Omonia 0-1 Rijeka (Februari 2026)
|Pemain Kunci Rijeka
|Toni Fruk, Daniel Adu-Adjei
|Pemain Kunci Omonia
|Muamer Tankovic, Willy Semedo
|Absensi Penting
|Stevan Jovetic (Omonia - Cedera), Mile Skoric (Rijeka - Cedera)
Zlomislic; Barisic, Majstorovic, Radeljic; Orec, Tiago Dantas, Barco, Lasickas; Toni Fruk, Adu-Adjei; Ante Juric.
Fabiano; Masouras, Coulibaly, Panayiotou, Balkovec; Eiting, Andreou; Chatzigiovanis, Tankovic, Willy Semedo; Ryan Mmaee.
Bermain di kandang memberikan keunggulan psikologis bagi Rijeka. Dukungan suporter di Rujevica dikenal sangat intimidatif bagi tim tamu. Sebaliknya, Omonia Nicosia harus bisa mencetak gol cepat jika ingin merusak ritme permainan Rijeka. Jika Rijeka mampu mencetak gol lebih dulu, langkah Omonia dipastikan akan semakin berat.
Prediksi Skor Akhir: Rijeka 1-1 Omonia Nicosia (Rijeka melaju dengan agregat 2-1).
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
