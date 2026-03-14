Preview Real Oviedo vs Valencia 2026, Prediksi Skor, Lineups, La Liga

PERTANDINGAN Real Oviedo vs Valencia menjadi laga krusial pekan ke-28 La Liga 2025/2026 di Estadio Carlos Tartiere. Tuan rumah yang saat ini terdampar di posisi buncit klasemen sangat membutuhkan poin penuh untuk menjaga asa bertahan di kasta tertinggi Spanyol. Namun, tugas mereka tidak mudah karena Valencia sedang dalam performa menanjak di bawah asuhan Carlos Corberan.
Valencia datang ke Asturias dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih dua kemenangan beruntun melawan Osasuna dan Alaves. Sebaliknya, Real Oviedo baru saja memutus rentetan kekalahan dengan hasil imbang 1-1 melawan Espanyol. Masalah utama Oviedo adalah produktivitas; mereka merupakan tim dengan rataan gol terendah di liga (0,63 gol per pertandingan).
Secara taktis, Valencia diprediksi akan mengandalkan kreativitas Javi Guerra di lini tengah untuk menyuplai bola kepada Umar Sadiq. Sementara itu, Oviedo kemungkinan besar akan bermain pragmatis dan mengandalkan serangan balik melalui kecepatan Haissem Hassan.
|Posisi
|Real Oviedo (4-2-3-1)
|Valencia (4-2-3-1)
|Kiper
|Aaron Escandell
|Stole Dimitrievski
|Bek
|Vidal, Carmo, Costas, Lopez
|Correia, Nunez, Comert, Gaya
|Gelandang
|Fonseca, Sibo, Hassan, Reina, Chaira
|Rodriguez, Guerra, Rioja, Ugrinic, Ramazani
|Penyerang
|Federico Vinas
|Umar Sadiq
Dalam pertemuan terakhir di Mestalla (September 2025), Oviedo secara mengejutkan menang 2-1. Namun, secara historis Valencia masih dominan dengan 43 kemenangan dari 91 pertemuan. Di Carlos Tartiere, rekor cenderung lebih berimbang dengan Oviedo memenangkan 19 dari 45 laga kandang melawan Los Che.
Melihat tren performa kedua tim, Valencia lebih diunggulkan untuk mencuri poin penuh. Kualitas lini serang Valencia yang dipimpin oleh Umar Sadiq dan Hugo Duro (dari bangku cadangan) diprediksi akan mampu membongkar pertahanan Oviedo yang sering lengah di babak kedua.
Prediksi Skor: Real Oviedo 0-2 Valencia
Apakah Real Oviedo mampu mengulang keajaiban putaran pertama dan memberikan kejutan di kandang sendiri, ataukah Valencia akan melanjutkan tren kemenangan mereka untuk menembus 10 besar?
