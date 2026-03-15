Real Oviedo vs Valencia: Menang Tipis atas Valencia, Real Oviedo Jaga Asa Bertahan di LaLiga

Real Oviedo menjaga peluang lolos dari degradasi setelah menumbangkan Valencia 1-0. (Real Oviedo)

REAL Oviedo menolak menyerah dalam perburuan keluar dari zona degradasi. Bertanding di Estadio Nuevo Carlos Tartiere, tuan rumah berhasil mengamankan kemenangan krusial 1-0 atas Valencia. Hasil ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di kandang menjadi tujuh laga beruntun.

Meski banyak pihak sempat mencoret Oviedo dari persaingan LaLiga musim depan, skuat asuhan tuan rumah tampil menekan sejak peluit pertama dibunyikan. Thiago Fernandez hampir membawa Oviedo unggul cepat di menit kelima, namun tendangannya dari tepi kotak penalti masih melebar tipis.

Dominasi Babak Pertama

Gempuran Oviedo akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-30. Berawal dari skema sepak pojok pendek, Thiago Fernandez berhasil melewati pengawalan Largie Ramazani sebelum melepaskan umpan tarik ke dalam kotak penalti. Sang kapten, David Costas, menyambar bola dengan sepakan keras ke langit-langit gawang yang tak mampu dihalau kiper Valencia, Stole Dimitrievski.

Jelang turun minum, Oviedo nyaris menggandakan keunggulan melalui serangan balik cepat. Luka Ilic mengirimkan bola matang ke sisi kiri yang disambut Fernandez, namun kali ini Dimitrievski tampil sigap melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga jeda, sekaligus menegaskan solidnya pertahanan Oviedo yang baru kebobolan dua gol di babak pertama laga kandang sepanjang musim ini.

Respons Valencia yang Tumpul

Memasuki babak kedua, Valencia yang memiliki rekor apik melawan tim papan bawah mencoba bangkit. Namun, gawang mereka justru kembali terancam. Dimitrievski dipaksa bekerja ekstra keras untuk menepis sundulan jarak dekat Federico Vinas yang memanfaatkan umpan silang akurat Nacho Vidal.

Keberuntungan sempat memihak Valencia saat gol spektakuler Alberto Reina dianulir oleh VAR. Tendangan keras Reina yang menghujam mistar gawang tersebut dianggap tidak sah karena Ilyas Chaira berada dalam posisi offside dan dinilai menghalangi pandangan kiper.

Valencia sempat memberikan ancaman melalui aksi individu Largie Ramazani di 20 menit terakhir laga, tetapi sepakan rendahnya masih melenceng dari sasaran. Hingga peluit panjang dibunyikan, barisan pertahanan Oviedo tetap disiplin menjaga keunggulan mereka.

Catatan Bersejarah

Kemenangan ini terasa spesial karena menjadi kali pertama Oviedo menyapu bersih dua kemenangan dalam semusim (home & away) atas Valencia sejak musim 1929/30.

Dengan tambahan tiga poin ini, Real Oviedo kini hanya terpaut lima angka dari Elche yang berada di peringkat ke-17. Meski langkah untuk bertahan di kasta tertinggi masih berat, kemenangan profesional ini membuktikan semangat juang Oviedo masih berkobar. (Flash Score/Z-2)