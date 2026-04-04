Rayo Vallecano vs Elche: Gol Tunggal Randy Nteka Amankan Tiga Poin

Para pemain Rayo Vallecano merayakan kemenangan.(La Liga)

Rayo Vallecano berhasil mengamankan poin penuh saat menjamu Elche dalam lanjutan La Liga 2025/2026. Berlangsung di Stadion de Vallecas, Madrid, pada Jumat (3/4) waktu setempat, laga Rayo Vallecano vs Elche berakhir dengan skor 1-0.

Kemenangan ini menjadi momentum penting bagi Vallecano untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Meski unggul jumlah pemain sejak babak pertama, skuad asuhan pelatih anyar tersebut harus bekerja keras membongkar pertahanan rapat Elche sebelum akhirnya memecah kebuntuan di babak kedua.

Randy Nteka Jadi Pahlawan Kemenangan

Pertandingan berjalan dengan tensi tinggi sejak menit awal. Elche harus menerima kenyataan pahit setelah salah satu pemainnya diganjar kartu merah oleh wasit, memaksa mereka bermain bertahan total hampir di sepanjang laga. Keunggulan jumlah pemain ini dimanfaatkan Vallecano untuk mengurung pertahanan lawan.

Gol yang dinanti publik Vallecas akhirnya tercipta pada menit ke-74. Penyerang Randy Nteka sukses mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Elche. Gol tunggal tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, memastikan kemenangan 1-0 untuk tuan rumah.

Statistik Pertandingan: Rayo Vallecano vs Elche Kategori Rayo Vallecano Elche Skor Akhir 1 0 Pencetak Gol Randy Nteka (74') - Kartu Merah 0 1 Stadion de Vallecas, Madrid

Debut Manis Pelatih Anyar

Hasil ini juga menjadi catatan positif bagi pelatih anyar Vallecano yang berhasil memberikan stabilitas permainan bagi tim. Meski hanya menang tipis, dominasi penguasaan bola dan efektivitas serangan menjadi catatan yang akan terus dikembangkan untuk laga-laga berikutnya.

Bagi Elche, kekalahan ini semakin menyulitkan posisi mereka untuk keluar dari zona merah. Perjuangan dengan 10 pemain patut diapresiasi, namun kegagalan menjaga konsentrasi di menit-menit krusial babak kedua harus dibayar mahal dengan hilangnya poin di Madrid. (E-3)