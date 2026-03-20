Rayo Vallecano vs Samsunpor, Meski Kalah di Estadio de Vallecas, Los Franjirrojos Tetap Melaju ke Perempat Final Liga Konferensi

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
SAMSUNSPOR berhasil memetik kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah Rayo Vallecano pada pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Konferensi 2025/2026 di Estadio de Vallecas, Kamis (19/3/2026). Meski menang, langkah klub asal Turki tersebut harus terhenti di kompetisi Eropa musim ini.
Kemenangan Samsunspor dipastikan melalui gol tunggal Cherif Ndiaye pada menit ke-65. Ndiaye, yang masuk sebagai pemain pengganti, berhasil mengonversi umpan silang akurat dari Marius Mouandilmadji menjadi gol melalui penyelesaian dingin di dalam kotak penalti.
Namun, hasil ini tidak mampu membalikkan keadaan setelah pada leg pertama di Turki, Rayo Vallecano sukses mencuri kemenangan telak 3-1. Dengan demikian, Rayo Vallecano berhak melaju ke babak perempat final dengan keunggulan agregat 3-2.
Bermain di hadapan pendukung sendiri, Rayo Vallecano sebenarnya tampil dominan sejak awal laga. Tim berjuluk Los Franjirrojos tersebut beberapa kali mengancam melalui pergerakan lincah Isi Palazon dan Ilias Akhomach di sisi sayap. Namun, penyelesaian akhir yang kurang klinis membuat babak pertama berakhir tanpa gol.
Memasuki babak kedua, Samsunspor mulai berani keluar menyerang demi mengejar defisit dua gol. Strategi pelatih Samsunspor membuahkan hasil di menit ke-65 lewat skema serangan balik kilat yang diselesaikan dengan sempurna oleh Cherif Ndiaye.
Di sisa 25 menit laga, tensi pertandingan meningkat. Samsunspor terus menggempur pertahanan Rayo untuk mencari satu gol tambahan guna memaksakan babak perpanjangan waktu. Namun, lini belakang Rayo yang dikomandoi Florian Lejeune tampil disiplin hingga peluit panjang dibunyikan.
|Statistik Kunci
|Rayo Vallecano
|Samsunspor
|Skor Akhir
|0
|1
|Penguasaan Bola
|54%
|46%
|Tembakan (On Target)
|12 (4)
|9 (3)
|Agregat Akhir
|3
|2
Dengan hasil ini, Rayo Vallecano menjadi salah satu wakil Spanyol yang tersisa di kompetisi kasta ketiga Eropa tersebut.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
