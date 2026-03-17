Rayo Vallecano vs Levante, Gol Larut Pathe Ciss Buyarkan Kemenangan Granotes
Para pemain Rayo Vallecano melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Levante di laga La Liga.(X @RayoVallecano)

RAYO Vallecano menunjukkan mentalitas baja saat menjamu Levante dalam lanjutan La Liga di Estadio de Vallecas, Selasa (17/3) dini hari WIB. Meski bermain dengan 10 orang selama hampir seluruh babak kedua, tuan rumah berhasil mengamankan satu poin berkat gol larut di masa injury time.

Levante sejatinya tampil cukup dominan di babak pertama. Tim tamu berhasil unggul lebih dulu pada menit ke-41 melalui aksi Carlos Espi. Gol ini sempat membuat publik tuan rumah terdiam hingga babak pertama usai dengan skor 0-1.

Kartu Merah Nobel Mendy

Memasuki babak kedua, situasi semakin sulit bagi Rayo Vallecano. Pada menit ke-53, bek Nobel Mendy menerima kartu kuning kedua yang berujung kartu merah. Unggul jumlah pemain, Levante mencoba menambah keunggulan, namun barisan pertahanan Rayo tampil disiplin.

Kemenangan Levante yang sudah di depan mata sirna pada menit ke-90+4. Gelandang Pathe Ciss berhasil mencetak gol penyama kedudukan setelah memanfaatkan assist dari Florian Lejeune. Gol tersebut sekaligus menutup pertandingan dengan skor imbang 1-1.

Statistik Pertandingan

Skor Akhir 1 - 1
Pencetak Gol Rayo: Pathe Ciss (90+4') | Levante: Carlos Espi (41')
Kartu Merah Nobel Mendy (53' - Rayo Vallecano)
Stadion Estadio de Vallecas, Madrid

Susunan Pemain

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Balliu, Lejeune, Mendy, Espino; Valentin, Gumbau; De Frutos, Isi Palazon, Fran Perez; Camello (Sub: Pathe Ciss).

Levante (4-4-2): Mathew Ryan; Toljan, Moreno, Matturro, Manu Sanchez; Victor Garcia, Arriaga, Oriol Rey, Paco Cortes; Carlos Espi, Ivan Romero.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.



Editor : Basuki Eka Purnama
