Real Sociedad vs Levante: Menang 2-0, La Real Tembus Enam Besar La Liga

Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
REAL Sociedad berhasil mengamankan poin penuh setelah menundukkan Levante UD dengan skor 2-0 di Stadion Anoeta. Kemenangan ini untuk sementara membawa La Real menembus posisi enam besar klasemen La Liga, sekaligus memperpanjang tren positif mereka di bawah asuhan Pellegrino Matarazzo.
Hasil ini membuat Matarazzo mencatatkan sejarah sebagai manajer ketiga Real Sociedad di abad ini yang tidak terkalahkan dalam tujuh laga kandang pertamanya di La Liga. Dominasi tuan rumah sudah terlihat sejak awal laga melawan tim tamu yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi tersebut.
Bintang sekaligus kapten tim, Mikel Oyarzabal, menjadi motor serangan utama bagi Sociedad di tengah cuaca panas San Sebastian. Dalam 20 menit pertama, Oyarzabal setidaknya mendapatkan dua peluang emas di dalam kotak penalti. Namun, peluang pertamanya hanya membentur tiang gawang, sementara upaya keduanya berhasil diblok barisan pertahanan Levante.
Kebuntuan akhirnya pecah sesaat sebelum laga berjalan setengah jam. Berawal dari skema sepak pojok yang dilepaskan Carlos Soler, bek muda Jon Martin berhasil menyambut bola dengan sundulan tajam ke sudut kiri atas gawang dari jarak dekat. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum meskipun Levante sempat memprotes adanya pelanggaran sebelum gol terjadi.
Memasuki babak kedua, kendali permainan masih dipegang sepenuhnya oleh Sociedad. Lima menit setelah babak kedua dimulai, Goncalo Guedes hampir menggandakan keunggulan setelah menerima umpan akurat Oyarzabal, namun tembakannya masih bisa ditepis kiper Mathew Ryan.
Tuan rumah sempat mengalami momen menegangkan saat Sergio Gomez tampak menjatuhkan Carlos Espi di dalam kotak penalti. Beruntung bagi Sociedad, wasit menilai insiden tersebut hanya benturan biasa dan bukan merupakan pelanggaran.
Keberuntungan seolah menjauhi Guedes saat tendangan roketnya dari luar kotak penalti pada menit ke-75 membentur mistar gawang dan memantul keluar garis. Namun, kepastian kemenangan Sociedad akhirnya datang pada menit ke-83. Pablo Marin melepaskan umpan manis ke dalam kotak penalti yang diselesaikan dengan sempurna oleh Brais Mendez dari jarak dekat.
Levante sebenarnya berpeluang memperkecil ketertinggalan di menit akhir, namun penyelesaian akhir yang buruk membuat mereka kembali gagal mencetak gol. Ini merupakan ketujuh kalinya Levante gagal membobol gawang lawan dalam delapan kekalahan terakhir mereka di liga.
Kemenangan ini memperpanjang rekor tak terkalahkan terpanjang Real Sociedad di kasta tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meski posisi enam besar mereka masih bisa digeser tim lain di sisa pekan ini, skuat Matarazzo menunjukkan konsistensi yang diperlukan untuk bersaing memperebutkan tiket kompetisi Eropa musim depan. (Flash Score/Z-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved