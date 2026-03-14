Preview Real Sociedad vs Osasuna: Misi Mengejar Tiket Eropa di Reale Arena

Real Sociedad vs Osasuna(MI/AI)

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di pekan ke-28 La Liga 2025/2026 saat Real Sociedad menjamu Osasuna di Reale Arena pada Minggu, 15 Maret 2026. Laga ini menjadi krusial bagi kedua tim yang hanya terpaut satu poin dalam upaya mereka menembus zona kompetisi Eropa musim depan.

Kondisi Terkini Real Sociedad dan Osasuna

Real Sociedad, yang kini berada di posisi kedelapan klasemen dengan 35 poin, sedang mencari konsistensi di bawah asuhan Pellegrino Matarazzo. Meskipun baru saja menelan kekalahan 2-3 dari Atletico Madrid, performa kandang mereka tetap solid. Sebaliknya, Osasuna yang menempati peringkat ke-11 dengan 34 poin, datang dengan modal semangat juang tinggi setelah berhasil menahan imbang Mallorca pekan lalu.

Fakta Kunci: Osasuna telah memenangkan dua kunjungan liga terakhir mereka ke Reale Arena tanpa kebobolan satu gol pun. Namun, Real Sociedad belum terkalahkan di kandang sejak kedatangan Matarazzo pada bulan Desember lalu.

Masalah Cedera dan Suspensi

Tuan rumah masih harus bermain tanpa pemain kunci Takefusa Kubo dan Alvaro Odriozola karena cedera. Namun, kembalinya Mikel Oyarzabal ke starting XI diharapkan mampu mempertajam lini serang La Real yang selalu mencetak gol dalam 17 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Di kubu Osasuna, pelatih Alessio Lisci kehilangan dua penyerang penting, Raul Garcia dan Ruben Garcia, karena suspensi kartu. Harapan tim tamu kini tertuju pada Ante Budimir, striker veteran yang telah mencetak 13 gol musim ini dan memiliki catatan apik saat bermain di San Sebastian.

Prediksi Susunan Pemain

Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Aramburu, Martin, Caleta-Car, Gomez; Marin, Herrera, Sucic, Soler; Oyarzabal, Guedes.

Osasuna (4-2-3-1): Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Galan; Moncayola, Torro; Barja, Oroz, Munoz; Budimir.

Statistik Head-to-Head (H2H)

Tanggal Kompetisi Pertandingan Skor 13/01/2026 Copa del Rey Real Sociedad vs Osasuna 2-2 (Pen: RSO) 22/11/2025 La Liga Osasuna vs Real Sociedad 1-3 27/10/2024 La Liga Real Sociedad vs Osasuna 0-2

Prediksi Skor

Melihat performa ofensif kedua tim yang sedang menanjak namun memiliki celah di lini belakang, pertandingan ini diprediksi akan berjalan terbuka. Real Sociedad sedikit lebih diunggulkan karena faktor dukungan suporter di Reale Arena.

Prediksi Skor: Real Sociedad 2-1 Osasuna

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

