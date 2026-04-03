Tekanan di Pundak Lamine Yamal, Barcelona Hadapi Atletico Madrid tanpa Raphinha

Pemain Barcelona, Lamine Yamal.(Dok. AFP/LLUIS GENE)

BARCELONA menghadapi ujian penting saat bertandang ke markas Atletico Madrid pada Minggu (5/4), dalam upaya menjaga posisi di puncak klasemen La Liga. Situasi semakin menantang setelah penyerang sayap Raphinha harus menepi akibat cedera hamstring hingga Mei, sehingga menambah beban bagi pemain muda Lamine Yamal.

Juara bertahan La Liga itu dijadwalkan menghadapi Atletico dalam tiga laga beruntun, termasuk dua pertemuan di perempat final Liga Champions. Absennya Raphinha membuat Yamal menjadi tumpuan utama di lini depan. Ia diharapkan mampu menjaga performa impresif untuk membantu Barcelona.

Saat ini, Barcelona unggul empat poin atas Real Madrid. Yamal sendiri baru saja memperkuat timnas Spanyol dengan hasil imbang tanpa gol melawan Mesir, yang sempat diwarnai nyanyian bernuansa Islamofobia dari pendukung tuan rumah.

"Kepada mereka yang menyanyikan hal-hal tersebut: menggunakan agama sebagai bentuk ejekan di lapangan menunjukkan bahwa Anda bodoh dan rasis," tulis Yamal dikutip dari AFP.

Sejak kemunculannya pada usia 15 tahun, Yamal menunjukkan kematangan yang melampaui usianya.

Ia turut berperan dalam keberhasilan Spanyol menjuarai Euro 2024 serta membantu Barcelona meraih treble domestik musim lalu. Dalam tujuh laga terakhir di semua kompetisi, ia mencetak enam gol. Setelah sempat mengalami cedera pangkal paha pada Februari, Yamal kini mengaku kembali menikmati permainannya.

"Saya memiliki keinginan untuk tersenyum di lapangan yang sudah lama tidak saya rasakan dan saya sangat senang, sekarang saya senang bermain," ujarnya.

Dalam beberapa pekan terakhir, Barcelona banyak bergantung pada kontribusi Yamal di lini depan serta performa penjaga gawang Joan Garcia.

Sementara itu, Robert Lewandowski dan Ferran Torres belum menunjukkan konsistensi, sedangkan Marcus Rashford mulai kehilangan tempat di tim utama. Cedera Raphinha membuka peluang bagi Rashford, pemain pinjaman dari Manchester United, untuk kembali menjadi starter di sisi kiri.

Di sisi lain, pelatih Blaugrana, Hansi Flick menuntut kontribusi maksimal, termasuk dalam pressing dan pergerakan tanpa bola seperti yang ditunjukkan Yamal. Selain Raphinha, Barcelona juga berpotensi tampil tanpa Frenkie de Jong. Namun, Jules Kounde dan Alejandro Balde dikabarkan sudah bisa kembali memperkuat tim.

Sementara itu, Atletico Madrid yang berada di posisi keempat klasemen memiliki jarak cukup aman dari Real Betis di peringkat kelima. (H-3)