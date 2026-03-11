Barca vs Newcastle: Flick Kritik Penguasaan Bola Blaugrana

Headline
PELATIH Barcelona, Hansi Flick, meluapkan kekecewaannya meski timnya berhasil terhindar dari kekalahan dalam laga Barca vs Newcastle pada leg pertama 16 besar Liga Champions 2025/2026. Flick menyoroti buruknya penguasaan bola Blaugrana yang hampir berujung petaka di Stadion St James' Park, Rabu (11/3) dini hari WIB.
Pertandingan yang berlangsung intens tersebut berakhir imbang 1-1. Newcastle United unggul lebih dulu lewat aksi Harvey Barnes pada menit ke-86, sebelum Lamine Yamal menyelamatkan wajah Barcelona melalui eksekusi penalti dramatis di masa injury time (90+6').
Hansi Flick mengakui bahwa anak asuhnya bermain di bawah standar, terutama dalam menjaga ritme permainan. Menurut juru taktik asal Jerman tersebut, Barcelona bermain terlalu berisiko dengan sering kehilangan bola di area krusial.
"Kami terlalu sering kehilangan penguasaan bola dan melakukan banyak kesalahan. Itulah yang diinginkan Newcastle United. Mereka sangat berbahaya lewat perebutan bola serta transisi cepat," ujar Flick sebagaimana dikutip dari laman resmi klub.
Data statistik dari Fotmob menguatkan keresahan Flick. Barcelona tercatat sangat tidak akurat dalam melepaskan umpan panjang. Dari 16 kali percobaan, tingkat keberhasilan umpan jauh Lamine Yamal dan kawan-kawan hanya menyentuh angka 30 persen.
Sebaliknya, The Magpies tampil sangat solid dalam memutus aliran bola lawan. Newcastle mencatatkan tujuh kali intersep dan memenangkan 57 persen duel udara, yang membuat lini tengah Barca frustrasi sepanjang laga.
Meski lini tengah dan depan dianggap kurang maksimal, Flick memberikan apresiasi khusus bagi barisan pertahanan Barcelona. Ketangguhan lini belakang menjadi alasan mengapa Barca tidak kebobolan lebih banyak gol sebelum drama di menit akhir terjadi.
"Hari ini adalah pertandingan yang sangat intens. Ketika kami menguasai bola segalanya terasa lebih mudah, tetapi itu tidak berlangsung lama. Namun, saya puas dengan pertahanan kami," tambah Flick.
Sepanjang laga, lini belakang Barcelona dipaksa bekerja keras dengan mencatatkan:
Hasil imbang dalam laga Barca vs Newcastle ini menjadi modal berharga bagi raksasa Catalan. Leg kedua dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Camp Nou pada Kamis, 19 Maret 2026 dini hari WIB.
Bagi Newcastle United, laga di Spanyol nanti akan menjadi ujian mental yang berat. Skuad asuhan Eddie Howe harus mampu meredam tekanan suporter tuan rumah jika ingin mencetak sejarah lolos ke perempat final Liga Champions untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub.
Flick pun berjanji akan melakukan evaluasi total sebelum laga penentuan tersebut.
"Kami menerimanya, akan menganalisisnya, dan mencoba tampil lebih baik di pertandingan berikutnya," pungkasnya. (Z-10)
